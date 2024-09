Ez feszültségingadozást hoz létre, amit a hálózat megerősítésével, illetve új csatlakozási pontok kialakításával tudjuk megelőzni. A kapacitásnövelést megcélzó beruházásokkal ráadásul nemcsak a naperőművek hatékonyságát növelik, hanem az üzembiztonságot is: a lakosság számára is mérhető előnyökkel jár, ha több irányból is tudunk villamosenergiát szolgáltatni. A projekt indulása óta egyre kevesebb az üzemzavarral érintett órák száma: míg a kétezres években átlagosan évi 132 perc volt fogyasztónként, ez mára 65 percre csökkent