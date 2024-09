Utánajártunk! 1 órája

Drágább lehet az ingyenes födémszigetelés? – még így is jól járhat vele!

Az ingyenes födémszigetelés továbbra is nagy sláger, olyannyira, hogy szigorítania is kellett a feltételeken a hatóságnak. Hogy mit hoznak a változások, annak természetesen szakértő segítségével jártunk utána, de nem ez volt az egyetlen dolog, ami lázban tartotta ma Hajdú-Bihart: egy közkedvelt vásár hírére is tömegek mozdultak meg az online térben.

Utánajártunk, hogy a lakossági ingyenes födémszigetelés program milyen feltételekkel működhet tovább Forrás: Illusztráció / MW-archív

Ennyi volt az ingyenes lakossági födémszigetelés? A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal napokban megjelent rendelete szigorított az elmúlt hónapok népszerű energetikai fejlesztési lehetőségén. Utánajártunk, hogy az ingyenes lakossági födémszigetelés programja milyen feltételekkel működhet tovább. Utánajártunk, hogy a lakossági ingyenes födémszigetelés program milyen feltételekkel működhet tovább

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Korábbi cikkünkben már utánajártunk a beruházás részleteinek:

