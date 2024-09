– Az üzletvezetés átvétele nem újrakezdést, hanem folyamatos munkát és fejlődést jelent a Harro Höfligernek. Juhász Csabával önállóan működő céget szeretnék létrehozni, a meglévő ügyfeleket megtartani, és újakat szerezni – szögezte le, illetve jelezte a gyógyszerészeti és orvosi szektorban való innovációs szándékukat is.

Thomas Heckner, az anyacég ügyvezetője az ünnepségen

Fotó: Czinege Melinda

Ahogy Debrecen, úgy a Harro Höfliger is a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt

Az új gyártócsarnokban (melyet szeptemberben kezdenek építeni, és várhatóan 2025 első negyedében lesz kész) komplett gépeket fognak összeszerelni, illetve majd leszállítani. Thomas Heckner beszélt az új épület specifikációiról is: több mint 9200 négyzetméternyi alapterülettel, 4000 négyzetméteres gyártási területtel (két részre osztva) és több mint 4000 négyzetméter zöldterülettel fog rendelkezni. Parkolóhelyet is alakítanak ki bőségesen, mivel több mint 70 jármű fér majd el a tervek szerint, és mindenhol biztosítják az elektromos töltés lehetőségét is. A hatalmas létesítményt két nagy teljesítményű hőszivattyúval fogják fűteni, az első emelet teherbírása pedig két tonna lesz.

– Debrecenben azon dolgozunk már évtizedek óta, hogy az itt, illetve a régióban élő embereknek jó életük legyen. Ennek egyik fontos feltétele, hogy legyenek olyan helyek, ahol megbecsülik őket, hosszú távon tervezhetik a jövőjüket, és jó fizetést kapnak – emelte ki Balázs Ákos alpolgármester. Mint elmondta, Debrecen gazdasága nem esett össze az infláció, a Covid és a háború hatására sem, ráadásul az elmúlt időszakban fejlődik is a város: a helyi adóbevétel háromszorosára nőtt.

Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere

Fotó: Czinege Melinda

– Magyarország az egyik olyan ország a világon, amely úgy tud gazdasági növekedést produkálni és klímacélokat teljesíteni, hogy közben nem növeli a káros anyag kibocsátást. Ez Debrecenben fokozottan érvényes – mondta. Buzdított a Fenntartható Debrecen Díj elérésére is, amit olyan cégeknek ítélnek oda, melyek fenntartható módon tervezik a gyártási folyamatokat és az irodai működést, illetve beépítik ezt a szemléletet a technológiába.