– A 1291/2024-es kormányhatározat szerint nem történik forráselvonás egyik Debrecen gazdasági fejlődését elősegítő projektről sem. Mindössze annyi szerepel a határozatban, hogy az adott projektek tekintetében nem szükséges egyéb forrás bevonása, hiszen mindegyik projektet meg tudjuk valósítani a korábban biztosított központi költségvetési keretek között is – emelték ki a fejlesztésekhez kapcsolódó közleményükben.

Folytatódnak a fejlesztések Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Hozzátették, a Debrecen Nemzetközi Repülőteret továbbra is a város fejlődésének egyik stratégiai elemének tekintik. A Kormánnyal és a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen azon dolgoznak, hogy akár új légitársaságok bevonásával is megerősítsék a forgalmat. Emellett pedig folytatódnak a folyamatban lévő fejlesztések is, ugyanis a Debrecen Nemzetközi Repülőtér gazdaságfejlesztő és élénkítő hatása vitathatatlan a már Debrecenben működő, valamint a betelepülő gazdasági társaságok, továbbá a város idegenforgalmi szektorának vonatkozásában egyaránt.

A Kormány és az Önkormányzat célja, hogy a Debrecen International Airport a régió meghatározó kereskedelmi repülőterévé váljon.

Ezekről a fejlesztésekről is szó volt

Mint írták, a Déli Gazdasági Övezet esetében a HIPA által felügyelt (tulajdonosi joggyakorlás) NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. által megvalósított, befejezett ingatlanfejlesztéssel kapcsolatban hozott döntést a Kormány, amely szerint ahhoz a továbbiakban központi költségvetési forrás biztosítása nem szükséges.

Az Északnyugati Gazdasági Övezet esetében pedig a MACS Ipari Park vasútállomás mellett megvalósuló Konténerterminál üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés előkészítéséről szóló kormányhatározat módosul azzal, hogy a forrásbiztosítás 2024. évi összegének felelőseként a pénzügyminiszter helyett az építési és közlekedési minisztert jelölték ki.

Debrecen város gazdasági fejlődése lehetővé teszi, hogy a város fejlesztése továbbra is az elmúlt években megszokott ütemben folytatódjon, a projektek megvalósuljanak – zárult a közlemény.