Két évvel az új gyártócsarnok építésének megkezdése után a BMW beindította az előszériás gyártást Steyrben a Neue Klasse modellekhez, számolt be az Autopro az autógyártó közleménye nyomán. A folyamat a gyártóberendezések tesztelésére és a legyártott motor kipróbálására szolgál, tették hozzá.

A BMW Vision Neue Klasse X nevű tanulmányautója

Forrás: BMW

A közlemény szerint a jövőben a steyri üzem több mint 600 ezer hajtást fog gyártani évente – párhuzamosan a dízel- és benzinmotorokkal. A villanymotorokat a 2025-től Debrecenben, majd 2026-tól Münchenben is készülő Neue Klasse járművekbe építik be. Emellett a steyri üzem szállítja a házakat az ötödik generációs elektromos hajtásrendszerekhez is a jelenlegi elektromos járművekhez.

Arról is írtak, hogy mostantól a BMW maga gyártja le az elektromos motor összes alapvető alkatrészét Steyrben, majd ezeket komplett hajtásrendszerré állítják össze. Az elektromos motorokat Steyr mellett Dingolfingban szerelik össze.

Óriási napelemparkkal bővült nemrég a debreceni BMW-gyár

A napokban adták át a debreceni BMW-gyár hatalmas napelemparkját, amely 250 ezer háztartás ellátására alkalmas áramot fog termelni. Pénteken megjelent interjúnkban Szijjártó Pétert arról kérdeztük a BMW-gyár kapcsán, jelenthet-e gondot, hogy az elmúlt időszakban megcsappant az elektromos autók iránti kereslet Európában. A külgazdasági és külügyminiszter többek között azt mondta, nem szabad megijedni a mostani piaci folyamatoktól, hanem azokat történelmi kontextusba helyezve kell vizsgálni.