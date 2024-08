A fennmaradó közel 16 hektáron azonban a befektetők akár már most is létesíthetnének termelőegységeket, csakhogy oda, az igényeiknek megfelelően, nekik kell megteremteni a gazdaság infrastrukturális hátterét. Mivel közel van a lakott területekhez – hangsúlyozta Vadász Ferenc – oda a város rendezési tervének megfelelően nem jöhet a környezetet szennyező gyár.

Mondjuk ki nyíltan, akkumulátorgyárat nem szeretnénk! Erről egyeztettünk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, ahonnan folyamatosan jönnek a megkeresések

– részletezte a megválasztott polgármester, aki a Cívishír munkatársának megmutatott egy éppen aznap érkezett ajánlatot, amelyben járműipari tevékenységhez kapcsolódó üzem létesítése szerepel.

Nem akkumulátorgyár, de lehet, hogy az akkumulátorba szerelhető elem gyártásáról van szó

– zárta le a „kik jöhetnek” témát Vadász Ferenc, aki azt is elmondta, hogy az iparterületet a kormány beruházási célterületté nyilvánította, ez pedig segíti a benépesülését. Az M4-es gyorsforgalmi út építésének csúszása azonban kedvezőtlenül befolyásolja az ipari terület létesítését. Ám a terület egy részének infrastrukturális fejlesztése mellett van más dolguk is. Például a megközelíthetőségére utat kell építeni a városból. Ennek nyomvonalát már tervezik.

Vadász Ferenc: „Tizenegy utca – egyelőre”

Bár Püspökladány belterületi úthálózatának döntő része már aszfaltozott, vannak még útalap nélküli földutak a város peremrészein. Ezeken is segít, no meg a meglévő utak állapotának javításán, a rajtuk való közlekedés biztonságosabbá tételén az elnyert 600 millió forintos támogatás felhasználása. – A Nyíl utca egy szakaszán, a Sió, a Lehel, a Liszt Ferenc utcán, a Bessenyei utca Gárdonyi és a belterületi határ közötti részén, a Déli sor Kinizsi és a Deák utca közötti szakaszán új utat építünk. A Csenki utca Csillag és Komáromi utca közötti rész, a Bezerédi utca, a Gárdonyi utca Nádudvari útfél és a Fazekas utca közötti szakasz, az Arany János utca Gábor Áron és a Dembinszky közötti rész, valamint a Dembinszky utca aszfaltútját pedig felújítjuk. Az úttal kapcsolatos munkák tervei elkészültek, tart a közbeszerzési eljárás, és úgy számoljuk, a kivitelező számára szeptember elején már átadhatjuk a munkaterületet, és ha az időjárás is megfelelő lesz, ebben az évben már új utakat és felújított szakaszokat vehetnek birtokba a közlekedők. A közbeszerzés lezárulta után derül azonban ki, hogy mennyiből tudja vállalni a munkát a kivitelező. Ha az a 600 millió forintos pályázati támogatás alatt marad, akkor, ismételt közbeszerzési eljárás után, újabb utcák felújítása is bekerülhet a projektbe – részletezte a megválasztott polgármester.

Vadász Ferenc az „Élhető település” néven futó 500 millió forint felhasználásáról is beszélt. Elmondta, hogy eredetileg 900 millióra pályázott a püspökladányi önkormányzat, ám a hiányzó 400 millióról sem tettek le, azt egy újabb pályázati körben igyekeznek elnyerni, hiszen az abból elvégzendő munkákkal lesz teljes a Sárrét menti város otthonosabbá tétele.

A félmilliárdból több helyszínen lesz építkezés. A Petri-telepi városrészben az iskoláig elkészült kerékpárutat a Budai Nagy Antal utcáig hosszabbítják meg. A városközpontban lévő, Ördög-árokként ismert, kihasználatlan területen programok helyszínére alkalmas közösségi teret alakítanak ki előadótérrel, elárusítóhelyekkel, játszótérrel, sportolási lehetőséggel, szociális helyiségekkel. A központi lakótelepen bővítik a játszóteret, 600 méter hosszú, rekortánborítású körfutópályát építenek, a balesetveszélyes és elhasználódott aszfaltozott sportpálya helyett pedig egy körbekerített, hálóval védett műfüves pályát alakítanak ki. Mivel a városközpontban nincs nyilvános illemhely, azt is építenek.