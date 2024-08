Ösztönből tudják, hogy mi a dolguk, de persze kellenek a vezényszavak, mozdulatok. Az értelmesebb folyamatosan figyel az emberre és a jószágra is. A juhoknál általában 6-8 hónaposan kezdik a munkát és 8-10 évet is dolgozhatnak, míg a marha esetében 1 éves kora környékén fogjuk be őket és általában 5-6 évig bírják. Ez persze attól is függ, mekkora a sinka igénybevétele