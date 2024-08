Nagyon boldog vagyok, hogy Európa egyik leginnovatívabb nagyvállalata, amely globális szinten is jelen van Debrecenben, új korszakot nyit az autógyártásban. Most már ennek kézzelfogható jelei is vannak. Nagyszerű érzés volt látni, hogy a festőüzem már üzemkész állapotban van, és láthattuk azokat az első karosszériaelemeket is, amiket már Debrecenben fényeztek és innen visznek vissza Németországba. De nyilvánvalóan mindenkit az izgat legjobban, hogy fog kinézni a Neue Klasse. Ennek felfedésére azonban, 2025-ig várnunk kell