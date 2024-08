A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan közzéteszi weboldalán a felszámolási eljárás alatt álló cégektől és adós magánszemélyektől a végrehajtás során lefoglalt ingóságokat, ingatlanokat, melyekre áron alul lehet licitálni. A Haon pedig rendszeresen csemegézik a kínálatból. Így találtunk már olcsón defibrillátorra, Suzuki Swiftre 60 ezerért, alkoholos italokra, biliárdasztalra, de repülőgép is szerepelt már a aukción.

A NAV hajdú-bihari elektronikus árverési felületén ezúttal főként bútorokkal találhatjuk magunkat szembe. Aki lakását készül berendezni, szabályszerűen válogathat a szebbnél szebb, vadonatúj konyhabútorok között, amelyeket a képek alapján egy konyhastúdióból küldte licitre a hivatal. Ki ne esne szerelembe azzal a konyhaszigettel ellátott, sötétszürke garnitúrával, amely a becsült ár feléért, négymillió forintért elvihető. Ennél is olcsóbban, hárommilliós kezdőlicittel indul egy sötétbarna konyhabútor, amelyet narancssárga LED-világítás tesz elegánssá. Párja, a hasonló színösszeállítású nappaliszekrény félmillióért incselkedik a fantáziánkkal. Mivel feltehetőleg korábban már kiállított bútorokról van szó, mindegyikük összeszerelt, egyenként csomagolt, szállítható állapotban van.

Két darab bőrfotel is gazdára vár. Mi ugyan ránézésre inkább széknek neveztük volna, de mondja meg az, aki szakértője. Mindenesetre teljesen újak, és ha valódi bőrhuzat van rajtuk, megérik a kétszázezer forintot.

Fotel vagy szék, mindenesetre kényelmesnek tűnik

Forrás: arveres.nav.gov.hu

Teherautó, ipari masinák és számítógép

Jellemzően mindig akad a kínálatban gépjármű is, vármegyénkben ezúttal egy Ford Transit teherautóra lehet ajánlatot tenni. Mielőtt megörülnénk a 300 ezer forintos kezdőlicitnek, érdemes tudni, hogy a NAV leírása szerint ugyan üzemképes, karosszériája korrodált, itt-ott horpadt, és megközelítőleg két éve egy helyben áll. Ez nem meglepő, a rendszáma alapján a Jármű Szolgáltatási Platformon elérhető adatokból kiderül, két éve lejárt a műszakija. Ettől még jó vétel lehet, elvégre 22 év alatt 450 ezer kilométert belevertek már, tapasztalatlansággal tehát nem vádolható a jármű.

Szokásos módon ipari gépeket, így betonkeverőt, UV-nyomtatót, téglavágógépet is lefoglalt a hivatal végrehajtási osztálya, de találunk a választékban tankönyvborító gyártógépet is, amivel éppen a szezon végére egy kis pénzt is visszaforgathatunk. Asztali számítógépünk is lehet potom háromezerért. A legújabb játékokat ennyiért bizonyára nem fogja elfuttatni, de pasziánszozni tudnia kell, vagy épp szövegszerkesztésre is alkalmas lehet. Nem is az alig kivehető Windows 7-es címke árulja el, hogy nem csúcstechnológiás masina, hanem a CD-lejátszó. Azonban az igazi gyűjtők tudják: ami elavult, idővel retróvá érik.