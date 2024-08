Júliusban az ingatlan.com lakásárindexe alapján 6,4 százalékra gyorsult az ingatlanok éves drágulási üteme Magyarországon, míg idén januárban még csak 1,6 százalékkal emelkedett a lakóingatlanok ára éves összevetésben – közölte az ingatlan.com csütörtökön az MTI-vel. Hozzátették, hogy az elmúlt 12 hónapban a Szegedet és Debrecent is magában foglaló dél-alföldi és észak-alföldi régió ingatlanai értékelődtek fel a legnagyobb mértékben. Ezekben a vármegyékben 8,1-8,3 százalékkal emelkedtek a lakásárak tavaly júliushoz képest. A legalacsonyabb ütemű - csaknem 3 százalékos - áremelkedést Pest vármegyében figyelték meg.

Az elmúlt egy évben is nagyot nőttek az ingatlanárak Debrecenben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, hogy a lakásárak emelkedése már a lakásvásárlást tervezők számára is egyértelművé vált, ezért sokan a kivárás helyett inkább a piacra léptek. Az ingatlanhirdetési portálon az eladó lakóingatlanokra érkező több mint 260 ezer júliusi érdeklődés az év egyik legerősebb hónapját vetítette előre, amit a lakásárak gyorsuló drágulása is visszaigazolt.

Arra is kitértek, hogy július végén a fővárosban 1,02 millió forint volt az eladó lakóingatlanok átlagos négyzetméterára. A legdrágább városrész az V. kerület, ahol 1,8 millió az átlagos négyzetméterár, a másik véglet Soroksár, ahol 700 ezer forintnál olcsóbban kínálják a lakóingatlanok négyzetméterét. A legnagyobb lakáskínálattal rendelkező kerületek közül a VIII.-ban, a XI.-ben, a XIII.-ban és a XIV.-ben 970 ezer és 1,2 millió forint között szóródnak az árak.

Debrecenben magas az ingatlanok négyzetméterének átlagára

A vármegyeszékhelyek között Debrecenben a legmagasabbak az árak, átlagosan 815 ezer forintba kerül egy négyzetméter, majd Győr és Veszprém következik 786 ezer és 783 ezer forinttal. Kaposváron, Szolnokon, Miskolcon és Békéscsabán pedig 441 ezer és 479 ezer forintos átlagos négyzetméterárral számolhatnak a vevők, ugyanakkor Salgótarjánban még 300 ezer forint alatt vannak az átlagárak.

Közölték, a tempós lakásdrágulás és a kiadó lakások iránti intenzív kereslet a befektetőket is visszacsábíthatja az ingatlanpiacra, ami újabb lendületet adhat a szektornak. „A befektetők visszatérésével az ingatlanfejlesztők lakásépítésbe vetett hite is helyreállhat, ami még tovább dinamizálhatja a piacot, és hosszabb távon a gazdasági növekedéshez is hozzájárulhat” - fogalmazott Balogh László az ingatlan.com közleményében.