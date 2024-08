Az oDEon Színházban megtartott, csütörtök délelőtti ünnepélyes megnyitóval hivatalosan is kezdetét vette a 33. Farmer Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás. A Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán lévő rendezvényen ötezer négyzetméteren mintegy kétszáz kiállító mutatkozik be három napon keresztül. – Ebben az időszakban sok kihívás előtt állt a magyar mezőgazdaság, a kiszámíthatatlan időjárási körülmények, a pandémia, a háborúk mind összezilálták az eddig felépített rendszert. A Farmer Expónak az a dolga, hogy tükrözze ezeket a változásokat, és választ találjon arra, hogy az aktuális helyzetből milyen kiutak lehetségesek – vázolta fel köszöntőjében Vaszkó László. A kiállítás igazgatója hozzátette, a Debreceni Egyetemmel közösen egy új struktúrára szervezték a rendezvényt, emellett a különböző előadások segítik a gazdálkodókat a hatékonyabb termelésben, illetve megismerkedhetnek a pályázati lehetőségekkel. Kiemelte a növénytermesztési fórumokat is, amelyen különböző technológiákkal és eljárásokkal választ próbálnak találni az aszályra.

Vaszkó László szerint a a Farmer Expo dolga, hogy tükrözze a változásokat

Forrás: Kiss Annamarie

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora kifejtette, az egyetem az idei Farmer Expón egy olyan unikális technológiát mutat be, amire minden állattenyésztőnek szüksége van. Mint mondta, a telephely specifikus patogén mentesítésre jelenleg nagyon nehézkes eszközökkel képes a mezőgazdaság és az orvostudomány, a Debreceni Egyetem azonban a birtokában van a technológiának.

A rektor szerint a világ lehetőség, pénz és technológia szempontjából jóval nagyobb, mint az Európai Unió, ezért át kell gondolni az agráriumra vonatkozó geopolitikai lehetőségeket. Mint mondta, az oktatáson, a tudományon és a technológián keresztül egy szakmai összeköttetést kell létrehozni az országok között, a lehető leginkább megőrizve a magyar mezőgazdaság szuverenitását.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora

Fotó: KISS ANNAMARIE

Változtatni kell a berögződéseken

Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Hajdú-Bihar vármegyei elnöke úgy véli, a gazdatársadalom feszültségként éli meg az elmúlt évek eseménysorozatát. Beszélt arról is, hogy a mezőgazdasági szakképzésbe a lehető legtehetségesebb fiatalok kell becsatornázni.

Ha nem változtatunk a fenntarthatósági logikával, fel kell adnunk az általunk megszokott mezőgazdasági struktúrát. Százötven éve folyamatosan kiszárad a Kárpát-medence, látni kell, hogy átbillent a mérleg. A vizet meg kell tartanunk, és erre komoly forrásokat kell fordítani

– világította meg az elnök. Hangsúlyozta, az elmúlt két aszályos évben majdnem kétezer milliárd forintos veszteség érte az ágazatot, ezért az elmúlt évtized bevésődött paradigmáit el kell hagyni.