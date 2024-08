Kíváncsiak, mennyit keresnek ma az emberek Magyarországon? A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette kimutatásait, és a hazai átlagon túl azt is megtudtuk, milyen magasságokban járt Hajdú-Bihar vármegye bérek tekintetében januártól júniusig. Csak hogy egy kis előzetes információt adjunk, Debrecen járások szempontjából országosan is kiemelkedik. Na, de mennyi is az átlagfizetés 2024 első felében?

Többek között azt is megvizsgáltuk, milyen magasságban járt az átlagfizetés 2024 első felében Hajdú-Bihar vármegyében

Mennyi az átlagfizetés 2024 első félévében Magyarországon?

Kezdjük először „nagyban”, vagyis országosan a vizsgálódást: a KSH szerint a teljes munkaidőben dolgozók havi bruttó átlagkeresete 634 800 forint volt 2024. január és június között – és ha a kedvezményeket nem vesszük figyelembe, akkor ez az arány 14 százalékkal nőtt 2023 első feléhez képest. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 422 100, a kedvezményeket figyelembe véve pedig 436 900 forintot ért el.

Ha csak az idei és a tavalyi júniusi számokat hasonlítjuk össze, a bruttó átlagkereset 642 ezer forintra emelkedett egy év elteltével, ez 13,3 százalékos növekedést jelentett. A nettó átlagfizetés kedvezmények nélkül 427 ezer, a kedvezményeket hozzáadva pedig 442 ezer forintot ért el. Arról is beszámolnak, hogy bár több mint 3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak 2023 júniusáig, ezzel párhuzamosan a reálbérek is útnak indultak felfelé, mintegy 9 százalékos növekedést produkálva.

Ami a bruttó mediánkeresetet illeti – tehát az az összeget, amelytől a munkavállalók fele kevesebbet, fele pedig többet keres, és nem dobja meg egy-egy magasabb fizetés, mint az átlagbért –, a KSH közlése alapján 518 800 forintra, több mint 15 százalékkal emelkedett idén júniusban, ez nettóban pedig (a kedvezményekkel együtt) 359 200 forintot jelent.

Hol áll Hajdú-Bihar és Debrecen a bruttó fizetések rangsorában 2024-ben?

Térjünk rá Hajdú-Bihar vármegye fizetéssel kapcsolatos statisztikáira: az átlagbér 2024 első félévében 552 549 forintra nőtt, ami 17,65 százalékos emelkedést jelent. Ez az arány az észak-magyarországi régióban a legjobbnak számít Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye mellett (előbbi területen 514 380, utóbbiban pedig 463 233 forint volt az idén január és június között az átlagbér).