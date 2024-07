– Ezért is építünk a precíziós gazdálkodásra. A betakarítógépünk munka közben azt is elemzi, mely helyeken milyen a termésátlag. A kapott adatok alapján tudunk gazdálkodni a műtrágyafelhasználással – mutatott rá Gergő. Mindezek mellett megtudtuk, a gabonafélék világpiaci árai az aratás előtt tonnánként 50-55 ezer forintról 60-63 ezer forintra emelkedtek. Ez számukra kiugróan nagy nyereséget nem, de egy stabil bevételt eredményezhet az idei termés alapján.

A búza betakarítása június végén jó ütemben haladt, július elejére a gazdák túl voltak az aratás felén

Forrás: Kiss Annamarie

Így áll most az őszi búza aratása Hajdú-Biharban

Az őszi búza vetési ideje a száraz időjárás miatt kitolódott, volt, ahol novemberben és decemberben is vetettek, de volt olyan is, aki nem tudott annyit vetni, mint amennyit tervezett. Az állományok minősítése jó, illetve közepes volt márciusban és áprilisban. „A vetés, kelés állapotában a tavalyi évben a mezei pocok kártétele jelentős volt, ami majdnem egész télen át kihatott. Ez kiritkulást okozott a növényeknél, illetve a rágáskár visszavetette az állományokat a növekedésben. Kora tavasszal az esős, átlagtól melegebb időjárás kedvezett a növények fejlődésének, a bokrosodás megtörtént. Később, a szárazzá váló tavaszi időjárás miatt szinte megálltak a fejlődésben, és a heti rendszerességgel megjelenő éjszakai fagyok is gátat szabtak a növekedésnek” – összesített érdeklődésünkre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete.