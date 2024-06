Társadalmi szerepvállalás és támogatás tekintetében már megvetette lábát Debrecenben a CATL kínai akkumulátorgyár annak ellenére, hogy annak legújabb részlege a cívisvárosban még csak épül. A CATL 2023-ban globálisan összesen 82 milliárd forintot költött társadalmi szerepvállalási célokra, és ebből jutott Debrecenbe is – ez derül ki a Cívishír ez irányú kérdéseire a CATL Debrecen PR- és kommunikációs menedzserétől, Sidló Noémitől kapott válaszokból. A kommunikációs szakember elküldte a cég támogatásfilozófiáját is: „Globális vállalatként a CATL aktívan törekszik az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak és a vállalati felelősségvállalási gyakorlatának összehangolására, integrálására. A vállalat a világ minden egyes CATL telephelyén támogatja a helyi közösséget, és fontosnak tartja, hogy aktív és pozitív szerepet vállaljon.”

A CATL debreceni szerepvállalásáról beszélt a cég PR- és kommunikációs menedzsere

Forrás: Facebook / Papp László-archív

Ennek megfelelően Debrecenben a gyár tavaly óta több kezdeményezésben is részt vett, és a jövőben is olyan ügyeket szeretne támogatni, amelyek a helyi közösséget, vagy annak egyes csoportjait segíti. A rászorulók és a környezetvédelmi projektek mellett a vállalat hosszú távon szeretné támogatni a helyi kulturális és sporttevékenységeket is. A CATL Debrecen a nyáron három nagy debreceni kulturális rendezvényt is szponzorál,

a Debrecen Drive-ot,

a Campus Fesztivált

a Virágkarnevált,

ezzel is erősítve kapcsolatot a várossal.

A tehetségeket, a környezetvédelmet és a rászorulókat is támogatja a CATL

A kommunikációs menedzser válaszában újfent megerősítette, hogy a CATL hosszú távon kötelezte el magát Debrecen mellett, ezért fontos számukra a várossal a jó partneri viszony kialakítása, továbbá az aktív és pozitív szerepük Debrecen életében. Ez – mutatott rá – egyébként így van a CATL minden leányvállalata esetében– nagy figyelmet szentelnek a helyi szintű társadalmi felelősségvállalásnak, és ezt Debrecenben is szeretnék folytatni.

Sidló Noémi kérésünkre részletezte a CATL múlt évi támogatási projektjeit. Együttműködve a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel húsvétkor tartósélelmiszer-, karácsonykor pedig ajándékcsomagokkal és pénzadományokkal segítette az időseket és a rászorulókat. Az ajándékcsomagok mellett a Pallagi úti szociális intézményben 1,5 millió forintot adományozott egy gyógyászati sószoba kialakítására. Emellett a vállalat munkatársai a Debreceni Szakképzési Centrum intézményeiben tanulóknak 500 ajándékcsomagot adtak át. Ez év márciusában a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáját 20 ezer euróval támogatta. Egy ritka genetikai betegségben szenvedő, kétéves debreceni kisfiú kezeléséhez pedig 30 ezer euróval járult hozzá.