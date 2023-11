A Womanext Egyesület által, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával életre hívott Womanext Üzleti Klub hiánypótló kezdeményezésként bontogatja szárnyait: a vezető és vállalkozó nők ideális színtereként szolgálnak rendezvényeik, melyeken a résztvevők egymástól tanulhatnak, bemutatkozhatnak, kapcsolatokat építhetnek. A klub havonta Strong Women–Strong Coffee találkozót tart, negyedévente pedig a Womanext Akadémián lehet mélyebb betekintést nyerni a vállalkozói lét mibenlétébe sok-sok aspektusból.

Soha ennyire nem volt még szükség inspiráló közegre, mint most. A Womanext Üzleti Klubbal egy olyan platformot indítottunk el, ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy más hasonló helyzetben lévő vállalkozókkal tudjanak a problémáikról és a lehetőségeikről beszélni. Lehet látni, hogy most, ebben a hihetetlenül változó külső környezetben mennyire fontos az alkalmazkodás, hiszen gyakran felülíródnak a tervek

– mondta el a Haonnak Porkoláb Gyöngyi, a Womanext Üzleti Klub vezetője. Hangsúlyozta: recepteket kínálnak, találkozási lehetőséget, amely kapaszkodót nyújthat a vállalkozóknak a nehézségek közepette. – A covid óta azt tapasztaljuk, hogy már nem terveznek hosszú távra a cégek, legfeljebb 1,5 évre. Ezért az egymáshoz való kapcsolódás mindennél fontosabb. Ebben van a klub ereje – hangsúlyozta. Porkoláb Gyöngyi arról is beszélt, hogy sikerült megfordítani azt az áramlást, miszerint a fővárosba kelljen menni egy-egy szakmai találkozóra: a Womanext Akadémiára már Budapestről is érkeznek vendégek és résztvevők egyaránt.

Sport, fenntarthatóság és női csúcsvezetői kihívások

– A soron következő alkalomra többek között Szalai Vivien, a TV2 hírigazgatója és Mravik-Galán Laura, a Boldog Föld csomagolásmentes bolt elnöke is elfogadta a meghívásunkat. Velünk lesz Rózsa Iván, a budapesti atlétikai bizottság marketing- és kommunikációs igazgatója, vagy éppen a Debrecenben sokak által ismert Derencsényi István fotóriporter és Kozák Luca debreceni olimpikon, gátfutó – részletezte Porkoláb Gyöngyi.

Porkoláb Gyöngyi, a Womanext Üzleti Klub vezetője

Pierog Anita, a Womanext Üzleti Klub szervezője kifejtette: – Az első beszélgetés a sport és a vállalkozások összefüggéséről fog szólni. Majd a fenntarthatóság témáját járjuk körül, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai a társadalmunk tudatosabbá válásával kapcsolatban, valamint a szabályozások erősödése is azt mutatják, hogy ebbe az irányba kell haladni. Beszélgetünk majd a csomagolásmentességről, a szervezetek működésének és szolgáltatásainak változásáról a megváltozott fogyasztói és szabályozási környezet tükrében, a tudatos vásárlásról, tehát olyan témákat is érintünk, amik a hétköznapjainkban is jelen vannak – mondta. Hozzátette:

mindezek után olyan női csúcsvezetőkre helyeződik a fókusz, akik példát mutathatnak abban, hogyan lehet érvényesülni nőként a munkahelyen, illetve hogyan lehet megtalálni a munka-magánélet közötti egyensúlyt.

Szükség van a személyes kapcsolódásokra

A személyes kapcsolódás fontosságát Pierog Anita is hangsúlyozta. Elmondta, hogy a Womanext Üzleti Klub megalakulása óta rendkívül pozitív fogadtatásra talált nemcsak Debrecenben, hanem régiós szinten is. – Manapság a kapcsolataink újraépítése, megerősítése zajlik, és nehéz időszakot követően, egy másik szempontból kihívásokkal teli környezetben jó látni, hogy van igény a személyes kapcsolódásokra, nemcsak szakmai, hanem emberi oldalról is.

Szükség van arra, hogy érezzük a valahova tartozást. A rendezvényeinken sokszor látunk új arcokat is nemcsak felső-, hanem akár középvezetői körökből is. Ez pedig azt is jelenti, hogy több férfi vezető is felismerte ennek a klubnak a jelentőségét

– fogalmazott. – A Womanext Akadémiára várunk minden olyan vállalkozó és/vagy vezető hölgyet, és akár urakat is, akiknek fontos lehet újabb kapcsolódási pontokat találni, érdekes szakmai beszélgetéseket hallgatni és megismerni azokat a cégeket és termékeiket, szolgáltatásaikat, amelyek kiállítói szinten megjelennek majd – mondta.

– Habár női üzleti klubról beszélünk, fontos számunkra, hogy férfi szakembereket is kérdezzünk egy-egy témában, a legfontosabb pedig mindenekelőtt a szakmaiság, a párbeszéd, az inspiráció és a fejlődés – zárta Porkoláb Gyöngyi.