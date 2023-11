Az inflációra külső és belső folyamatok egyaránt hatást gyakorolnak, kiváltképpen egy olyan nyitott gazdasággal rendelkező ország esetében, mint Magyarország. Többek között a klímaváltozás is hatással van az infláció alakulására – derült ki Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi monetáris politikai és gazdaságtudományi ismeretterjesztési igazgatója, a Neumann János Egyetem MNB Intézetének vezetője debreceni előadásán. A Mitől van és meddig lesz infláció a világban? – című előadást a Magyar Közgazdasági Társaság Hajdú-Bihar Megyei Szervezete és Debreceni Ifjúsági Bizottsága szervezte.

Lehmann Kristóf bevezetőjét követően a nemzetközi gazdasági folyamatok ismertetésével kezdte előadását, rámutatott külső és belső hatásokra is, melyek az országok gazdaságaira, és így módon a jegybankok működésére is hatást gyakorolnak.

A külső hatások között említette a globalizáció folyamatait, de példának okáért a klímaváltozást is, amely negatívan befolyásolhatja a fizetőképességet például a hosszú futamidejű hiteleket törlesztő gazdasági szereplőknél.

A globalizáció kapcsán több évtizedes utazásra invitálta a hallgatóságot, hogy nemzetközi folyamatokat megismerve árnyaltabb képet kaphassanak a korunkban zajló nemzetközi és nemzetgazdasági helyzetről, annak inflációra gyakorolt hatásairól is. Az USA és Kína világgazdasági szerepének hangsúlyozásával, az általuk befolyásolt folyamatok ismertetésével a hallgatóság számára is nyilvánvalóvá vált, a geopolitikai feszültségek jelentős hatást gyakorolnak az inflációra is.

Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi monetáris politikai és gazdaságtudományi ismeretterjesztési igazgatója

Forrás: MW-archív

Hazai viszonylatban is értékelt

Lehmann Kristóf a hazai viszonyokat is részletesen ismertette. A világgazdasági folyamatokkal párhuzamba állított hazai mutatók évtizedes távlatban is rengeteg meglepő összefüggést tártak fel a hallgatóság részére, az előadó mélyreható elemzést nyújtott a hazai infláció hátteréről és annak globális és hazai összefüggéseiről. Kiemelte: kis, nyitott gazdaság a magyar.

Rengeteg fontos energiahordozó kapcsán exportra szorulunk, gazdaságunk energiafüggősége és kitettsége igen jelentős. Ennek nyomán valahol természetes is, ha a nemzetközi energiapiacon rövid idő alatt az energiaárak robbanásszerű növekedése következik be, az a cserearányromlás nyomán hatalmas nehézségeket okoz a hazai gazdasági szereplők számára, ez természetesen az árak dinamikus növekedéséhez is hozzájárult.

A régiós szinten is kiemelkedő hazai inflációs viszonyok okainak ismertetése során azt is kiemelte: a koronavírus járvány számos, korábban nem látott inflációs hullám egymásra rakódását indította el. Ugyan az intézkedések segítettek a gyors helyreállásban, ám ez érdemi inflációval párosult. Ezen túlmenően természetesen az árfolyammozgások is gerjesztették a hazai inflációt, melynek egyik mozgatórugója a spekulánsok tevékenysége volt. A forint elleni felvett pozíciók okozta kihívások kezelésére a jegybank kiemelkedően magas, 18,5 százalékos alapkamattal reagált. Ennek kapcsán leszögezte:

a nemzeti bank már jóval korábban, 2021 júniusában elindította szigorítási ciklusát, de az országra jellemző sajátos piacszerkezet és a verseny is gerjesztette az inflációt, rendkívüli gyorsasággal növekedtek a fogyasztói árak, gyakorlatilag jövedelmi átcsoportosítás történt a gazdaság szereplői között és a magasabb árszínvonal állandósult.

Hozzátette: az infláció tartósságának veszélyeire az 1970-es évek tapasztalatai emlékeztetnek, melyet a döntéshozók igyekeznek elkerülni és az inflációt a tartósan pozitív reálkamatok fenntartásával legyőzni.

Nem látni még a végét

Globálisan ugyan megindult a dezinfláció, de a folyamat elhúzódó lehet. Az USA-ban tartósabb lehet a cél fölötti infláció, ez pedig kihathat más nemzetgazdaságokra is gazdasági teljesítményüktől és kitettségüktől függően.

A jegybank kamatemeléseinek eredményeként viszont a hazai infláció érdemben csökken, olyan ütemben, mely gazdaságtörténeti összevetésben is gyorsnak számít

– mondta az MNB ismeretterjesztési igazgatója.

Lehmann Kristóf a különböző időszakok összehasonlítása során arra is rámutatott: a 2008-as világválság után 2014 első negyedévében érte el újra a magyar GDP a válság előtti szintet, a covid-időszak után mindehhez azonban másfél év is elegendő volt.

A hazai fogyasztóiár-index kapcsán kiemelte: idén éves átlagban 12,2 százalékon alakul és 2025-ben visszatér a jegybanki toleranciasávba. A reálbérek az év utolsó hónapjaiban már emelkednek, ami 2024-től a belső felhasználási tételek bővülését, széles bázisú GDP növekedést eredményez.

Gondolatai zárásaként Lehmann Kristóf elmondta: a geopolitikai feszültségekből kifolyólag növekszik a bizonytalanság is. A feltörekvő gazdaságok között hazánk továbbra is a sérülékenyebb országok közé tartozik, így fokozott figyelem szükséges az infláció mérséklődő pályájának fenntartása érdekében.