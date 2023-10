Bihari értékek

– Sokan eljöttek kiállítók, megmutatni a termékeket, amiket készítünk, és amikből a mindennapi kenyerünk van. Nehéz évek után vagyunk, és a mostanra megváltozott termelési körülmények azt jelzik, hogy a következőkben is nehéz évek várnak ránk. Ilyenkor különösen nagy jelentősége van a hasonló rendezvényeknek, ahol összegyűlünk, kicseréljük a tapasztalatainkat. Megtudjuk, mások hogyan csinálják, mi az ő titkuk, ez fontos lesz az eljövendő időszakban – hangsúlyozta B. Csák István, a Nemzeti Agrárkamara Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének vidékfejlesztésért felelős alelnöke.

Merjünk összefogni, kikérni mások tanácsait, ne szégyelljünk tanulni, próbáljunk új technológiákat alkalmazni! Most az összefogás, egymás felé fordulás, egymás segítése legyen a cél!

– intette a jelenlévőket.

Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere

Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat alelnöke egy történelmi utalással köszöntötte az esemény résztvevőit. Mint felidézte, 1921-ben az volt a kérdés, Berettyóújfalu lesz-e az új Nagyvárad; válaszként pedig azt mondta: a város nem hagyta magára Bihart, a számadó napok ezt mutaják meg!

– Egészen másképp beszélünk most a térségről, mint 25 éve; jó munkával, hasznosan fejlődött a régió. Ma autópálya van itt és olyan vállalkozások, melyek bárkivel felveszik az országban a versenyt, s melyek alapértékeikben bihariak. De még többet kell tenni, és Berettyóújfalu, illetve környezete kész erre a feladatra! – hangsúlyozta.

– Berettyóújfaluban sok mindent jól csinálnak, jobban mint mi – jelentette ki Demian Zsolt, a testvértelepülés Margitta város alpolgármestere. Példaként említette a nemrég tartott gasztronómiai fesztivált és a számadó napokat, mint olyan rendezvényeket, amiket szeretnének Margittán meghonosítani.

Magyarországi barátokkal beszélgetve sokszor halljuk, mi minden lehetne itt jobb, de minél többet jövünk, annál többet látunk, párhuzamba tudjuk állítani, mi működik itt hatékonyabban, mint nálunk. Az egyik, hogy a helyi vállalkozásokat sokkal jobban szervezik és támogatják, nekünk ebből tanulnunk kell

– mondta.

Tóth László (balról) vehette át a Nyíri István-díjat Győrfi Sándortól, a HBKIK Berettyóújfalui Szervezetének elnökétől

Számadás

Görgényi Ernő, Gyula első embere városa polgárainak üdvözletét hozta. Arról beszélt, a település jelentős turizmussal büszkélkedhet, számos gyönyörű szálláshellyel rendelkeznek a négy csillagos hotelektől kezdve a modern apartmanokig. Sorolta, mely népszerű attrakciók miatt érkeznek hozzájuk a vendégek, köztük sokan a bihari térségből. – Ezeken túl Gyulának jelentős vásáros múltja van, még az Anjou-háztól kezdődően. Hatalmas állatvásárokat tartottak nálunk, melyekre tízezerszám hajtották föl az egész Alföldről az állatokat. 1886-tól kezdve egy részüket le is vágták, innen ered gyulai húsipar törénete – idézte fel, hozzátéve, standjukra kolbászukat és pálinkájukat is elhozták.

Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere nagyon komoly eredménynek mondta, hogy 25. alkalommal tartják a rendezvényt, a kamarák, önkormányzat „ezüstlakodalmának ” nevezve azt. Hangsúlyozta: nem csak a város eseménye, hanem igazi térségi seregszemle, melyen mindig vannak újdonságok és kiállítóként új vállalkozások.

A számadó juhászokról és védőszentjükről, Szent Demeterről beszélt Győrfi Sándor, a HBKIK Berettyóújfalui Szervezetének elnöke, aki a rendezvényt megnyitotta. Mint felidézte, a juhászok őrizték az állatokat a kinti területeken, majd amikor télre jöttek haza, elszámoltak a gazdával. A behajtást és számadást egy hétig tartó ünneplés követte, összejött a város, az elöljáróság, a céhek. – Most mi is összeülünk, ünneplünk, együtt vagyunk, vásárt tartunk, közelebb hozzuk egymáshoz az embereket. Bízom abban, hogy ez a rendezvény a 25. után még további évtizedekig működni fog. Ahogyan tevékenységeink is, melyekkel Csonka-Bihart kulturális és gazdasági alapon tudjuk egyesíteni. Visszük tovább a zászlót, megmutatva, hogy Bihar erős és élni fog – zárta.

Igazi ízélmények

Minden évben el szoktunk jönni a gyerekekkel a Bihari Számadó Napokra, mert fontosnak tartjuk, hogy lássák, milyen sok mindent állítanak elő helyben. Például, hogy a mézet, ami az üvegben van, hogyan készítik, továbbá, találkozhatnak itt az ősz terméseivel, amik alapanyagként szolgálnak különböző élelmekhez

– osztotta meg érdeklődésünkre Tóth Piroska Erzsébet dajka, aki kolléganőjével az Eszterlánc Tagóvoda nagycsoportosait terelgette. – Én magam is meglepődtem, hogy sütőtökös süteményt találtam, gyerekkoromban ettem ilyet utoljára, kicsit visszavitt oda – árulta el.

Szörpök, lekvárok sorakoznak a magyarhomorogi Szatmáriné Tóth Emese standján, aki érdeklődésünkre elmondta: saját területén termeli meg az alapanyagokat; portékája tartósítószert, színezéket, egyéb fölösleges adalékanyagokat nem tartalmaz.

Minden tömény gyümölcs és ízélmény, a diabetikus termékek édesítőszere is élvezhető, nagyon odafigyelek a minőségre. Saját receptekből dolgozok.

A homorogi faiskolánkban árusítunk a környéken élőknek, de egyre bővül a vásárlói köröm, már a Dunántúlra is küldöm a csomagot – mondta. Hobbiszerűen, munka mellett állítja elő a lekvárokat, szörpöket, három éve foglalkozik ezzel. Azt is elmondta, jövőre országos szakmai versenyen szeretné megméretni magát termékeivel, illetve némelyiket minősíttetni.

Ilkei Tünde kézműves csokoládéiért vett át elismerést B. Csák Istvántól, a NAK Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének vidékfejlesztésért felelős alelnökétől

Nagy Márta kézműves sajtjaiért kapott elismerést. Úgy véli, a zsűri értékelte termékei, standja megjelenését; sajtkészítéssel két és fél éve foglalkozik, egy ismerősének segített ilyen tevékenységben és kedvet kapott hozzá. A tejet maga termeli meg 10-12 tehenes állományával, tartósító- és egyéb adalékanyagoktól mentesen dolgozza fel. Otthonában, a hajdúsámsoni és a komádi piacon, újabban pedig online is árusít, megyeszerte szállít vevőinek.