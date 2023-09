Összesen mintegy 111 millió forintból valósulhat meg az ebesi művelődési ház és sportház energetikai korszerűsítése az ebesi önkormányzat beruházásában – derül ki a Közbeszerzési Értesítő szeptember 7-i számából.

A részletes leírás szerint a művelődési ház esetén többek közt minden külső falszakasz lábazatára és a járdasík alá mintegy fél méter mélységig 12 centiméter hőszigetelés készül. A tető elemeit a homlokzati hőszigetelés védelméhez szükséges arányos mértékben átépítik, új ereszdeszkázat, illetve cseppentőlemez készül. A vizes helyiségben az új kerámia burkolat alá üzemi víz elleni szigetelés készül. Új mozgáskorlátozott rámpa is lesz, mindkét oldalon kapaszkodóval kialakítva. Megújulnak a járdák, műanyag szerkezetű, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott ablakokat építenek be, és napelem rendszert is telepítenek.

Sokan pályáztak

A sportház szintén lábazati hőszigetelést kap, fentiekhez hasonlóan felújítják a tetőt, a vizes helyiséget, a falazatokra 15 centiméternyi homlokzati hőszigetelés lemez kerül, és itt is napelemeket telepítenek. A művelődési ház felújítására 8, a sportházéra 6 ajánlat érkezett, a nyertes egy túrkevei, illetve egy debreceni cég lett.