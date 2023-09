Közmunkaprogram szempontjából sajátos helyzetben van Bagamér, hiszen az érmelléki településen nagyon sok hátrányos helyzetű ember él. Emiatt régebben is sok volt a közmunkás, és napjainkban is szép számmal vannak. Mi több, túljelentkezés van erre a foglalkoztatási és szociális ellátásra.

Erdős Tibor polgármestertől a Cívishír megtudta, hogy évekkel ezelőtt több mint 200-an, napjainkban 56-an részesülhetnek ebből az ellátási formából. A közfoglalkoztatottak számának csökkenése mutatja, hogy eredményes a magyar kormány törekvése, miszerint a munkanélküli létből a közmunka mintegy hidat képez a versenyszférába történő elhelyezkedésre. Bagamérból is sokan találtak jól jövedelmező tevékenységet maguk és családjuk számára. Ez a halyzet azonban – véli a faluvezető – tovább fog javulni a debreceni nagy, több ezer főt foglalkoztató ipari üzemek termelésének elindulásával. Ez akár Bagamérban is jelenthet problémát a későbbiekben, ha a falu nem tudja feltölteni a rendelkezésére álló közmunkáslétszámot. Jelenleg építő jellegű munka, betonelemek gyártása mellett az illegális szemétlerakók felszámolását végzik a közmunkások Bagamérban. Ezekkel együtt azonban tormát is termelnek 2,5 hektáron. Bagamérban egyébként gyakorlatilag mindenki ért a tormatermesztéshez, és ez a tevékenység az elmúlt években kiszámítható jövedelmet adott.

Emiatt vette be a tormázást a közmunkaprogramba az önkormányzat.