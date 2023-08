Számos országban kísérleteznek már hónapok óta a négynapos munkahét bevezetésével, mint például Spanyolországban vagy az Egyesült Királyságban. A témában időközben több tanulmány is készült, s a tapasztalatok nagy része eddig pozitív. A munka-magánélet egyensúlyát és a hatékony, célorientált munkavégzést szem előtt tartva indított tavaly tesztidőszakot többek között a Magyar Telekom, majd a Libri-Bookline is. A két nagyvállalat mellett pedig egy debreceni vállalkozásnál is érdeklődünk az új munkarend bevezetéséről.

– A Magyar Telekom Csoportban jelenleg is tart a 4 napos munkahét tesztidőszaka. A pilot programban részt vevő csapatokat nem területi elhelyezkedés alapján határoztuk meg, hanem szakterület, funkció szerint – tájékoztatott megkeresésünkre a vállalat kommunikációs igazgatósága. Mint írták, a munka-magánélet egyensúlyát és a hatékony, célorientált munkavégzést szem előtt tartva döntöttek úgy tavaly, hogy elindítanak egy tesztidőszakot a négynapos munkarendre.

Nemzetközi tapasztalatokra építve abból indultunk ki, hogy a három egybefüggő szabadnap a munkával és a szabadidővel töltött időt kiegyensúlyozottabbá teszi, a kollégák életminősége javul, és jól összehangolt munkaszervezés mellett nagyobb hatékonysággal tudnak teljesíteni a munkahelyükön

– emelte ki válaszában a Magyar Telekom.

Elegendő idő jut a magánéletre

Az első tesztidőszak tavaly október végén zárult, amelyben 150 fő, 4 csapatban vett részt: az ügyfélszolgálati, a műszaki hibaelhárítással, a technológiai értékesítés támogatással és a SAP-rendszerekkel foglalkozó terület. A projekt folyamán kiemelt figyelmet fordítottak a munkatársak visszajelzéseire és hangulatára is. Mindezzel párhuzamosan egy átfogó kutatást is készítettek a PwC-vel közösen, hogy párbeszédet kezdeményezzenek a témában a munkaerőpiac szereplőivel.

A négynapos munkarend kísérleti fázisában végzett felmérések biztató eredményt mutatnak: a fix munkaidőben ügyfélkapcsolati feladatokkal foglalkozó munkatársaink önmagukhoz viszonyított teljesítménye a pilot előtti teljesítményükhöz képest tíz százalékkal nőtt.

– A bevont kollégáink körében végzett belső felmérés rámutatott arra, hogy a négynapos pilot programban résztvevő munkatársaink 92 százaléka érezte úgy, hogy munkája mellett elegendő ideje jut a magánéletre, és a tesztidőszak végén 90 százaléka válaszolta azt, hogy szívesen folytatná a 4 napos munkavégzést – összegezte a kommunikációs osztály. Az eredményeket látva idén februártól tovább folytatták a négynapos munkahét tesztelését újabb csapatok bevonásával, a résztvevők létszámának megduplázásával (így összesen 300), valamint 6 hónapra tágítva a tesztelési periódust.

Egyelőre csak a központi dolgozókat vonták be

Előző év október elejétől indított öthónapos tesztidőszakot a Libri a központi dolgozóik körében, összesen 137 irodai dolgozó részvételével. A cél az volt, hogy a 34 órás munkahéttel segítsék a munka és magánélet egyensúlyát és a munkavállalók szellemi feltöltődését. A próbaidőt háromhónapos kiértékelés követte, melyben az öthónapos időszakot teljesítő munkavállalók és a vezetőség tapasztalatait, meglátásait értékelte a vállalat.

– A visszajelzések szerint a Libri Csoportnál alapvetően sikeres volt a tesztidőszak, hatékonyabbak lettek a munkafolyamatok, és a munkavállalói elégedettség többnyire nőtt. Emellett viszont voltak olyan időszakok és munkakörök, amelyekben nehézségekkel szembesült a vállalat, ezek megoldásán dolgozik a vezetőség – osztotta meg a Hajdú Online érdeklődésére Bistey Attila, a Libri Csoport PR-koordinátora. Legfontosabb tanulságként levonták: az új munkarendet mindig a szervezet sajátosságaihoz érdemes igazítani, továbbá fontos azt is megjegyezni, hogy egy ilyen mértékű szervezeti változás esetében a legfontosabb a megfontoltság. Ezen eredményeket és a tapasztalatokat figyelembe véve döntött úgy Közép-Európa legnagyobb kulturális vállalata, hogy 2023 júniusától a központi munkavállalók körében újabb 1 éves időtartamban teszteli a négynapos munkarendet, úgy, hogy figyelembe veszi az egyes osztályok kiemelt időszakait. Ez azt jelenti, hogy területenként eltérő időpontban ötnapos munkahétre térnek vissza a munkavállalók azért, hogy elkerüljék a magas leterheltséggel járó fennakadásokat. – A Libri Csoport jelenleg kizárólag a központi irodában ad lehetőséget a négynapos munkahétre, a raktári és bolti munkatársak – például a Hajdú-Bihar vármegyei üzletekben dolgozó kollégák – esetében jelenleg nem tervezi az új munkarend bevezetését, mivel ezeken a területeken nagymértékű költségnövekedéssel és átszervezéssel járna a váltás, és erre jelenleg nincs lehetőség – tette hozzá.

Karnyújtásnyira, hogy Debrecenben is bevezessék

Januárban lesz 30 éves a debreceni Sz.Variáns prémium papíralapú csomagolással foglalkozó cég, amely egyebek mellett a Herendi, a T-Mobile és a Stühmer márkáknak is beszállítója. Szakál János ügyvezető-alapító a Hajdú Online megkeresésére elmondta: terveik szerint valamennyi dolgozójukat bevonnák a négynapos munkahétre való átállásba.

Szakál János ügyvezető (balra) és Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere

Forrás: Napló-archív

– Immár öt éve a lean szemlélet jegyében éljük mindennapjainkat, amely olyan folyamatfejlesztést eredményez, ahol a hatékonyságot tartjuk szem előtt a munkatársaink bevonásával. Nálunk mindig az ember az első; a döntéseinkben és cselekedeteinkben sosem a hibást, hanem a gyökérokot és arra a megoldást keressük, és igyekszünk minden folyamatunkat a lehető leghatékonyabbá tenni – osztotta meg a cégvezető. Elmondta, a négynapos munkahét bevezetésének feltételei közé tartozik, hogy az ne veszélyeztesse a partnereik, vevőik kiszolgálását, tovább ki kell dolgozniuk a két műszakos munkarend ehhez való igazítását, ugyanis a tervek szerint napi 10 órássá alakulna át a munkaidő, amelyet később felülvizsgálnak. Mint fogalmazott, a dolgozói létszámukat elkezdték stabilizálni, amely az egyik előfeltétele a programnak. A négynapos munkahétre való átállást részletes előkészítő munka előzi meg, ez zajlik most. Hogy ennek tesztidőszaka hány hónapos lesz, még nincs eldöntve.

– A technikai feltételek adottak, az elmúlt években nagyléptékű beruházásokat hajtottunk végre, s ezzel párhuzamosan a humán erőforrást is igyekeztünk a kornak megfelelően fejleszteni. Debrecen gazdasági fejlődésével az ide települő multik lettek a versenytársaink, mint inkább a szakma – emelte ki Szakál János.