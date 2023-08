A Magyar Falu Program keretében, az elnyert pályázatnak köszönhetően a település ravatalozóját felújítják. A beruházás része többek között az előtető renoválása, valamint egy új urnafal kialakítása is. A munkálatok folyamatosan haladnak, a kitűzött határidőre be is fogják fejezni, ezt megerősítette Kárászi János is, aki a kivitelezésért felel – olvasható Nyíracsád község Facebook-oldalán.