Berobbant a meggyszezon – így jelentkezett be a napokban Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán egy videóban. A politikus szerint kiváló a hazai meggy minősége, amelynek termesztésében hazánk továbbra is az Európai Unió egyik legmeghatározóbb szereplője. – A magyar gyümölcsnek nemcsak a minősége különleges, hanem az íze is egyedülálló. A magyar fajták színe, íze, bogyómérete, mag-hús aránya és állaga felülmúlja a külföldi versenytársakét, így a feldolgozóipar mellett a frisspiacon is egy keresett termék – szögezte le az agrárminiszter.

Javaslatként hozzátette, hogy a meggyet lehetőség szerint frissen fogyasszuk, mert így hasznosulnak legjobb hatékonysággal az élettanilag kedvező tulajdonságai. Emlékeztetett arra is, hogy a tudatos döntés mindig a természetes érési időben szüretelt hazai gyümölcsök fogyasztása.

Finom, édes az idei termés

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a debreceni piacon árusító termelők miként értékelik az idei meggyszezont, és természetesen arra is, hogy a vásárlók mennyire elégedettek a terméssel. A héten ezért ellátogattunk a friss gyümölcsöktől és zöldségektől illatozó piacra.

Bár keresni kellett a meggyet árusító standot, mert csak egy-egy sorban akadt ilyen, ahol rábukkantunk a ládákba szedett piros gyümölcsre, ott szép árut és folyamatosan érkező vásárlókat láttunk.

Egy idős hölgy is éppen meggyet kért az eladótól, amikor odaléptünk hozzá, és el is mondta azonnal, hogy ezt az adagot már megenni viszi haza. Korábban 25 kilogrammot vett befőzni, így ő már gondoskodott a téli finomságról.

Szintén egy jókora szatyornyi meggyet vett magához fizetés után Bíró Tímea, aki Debrecenben csak átutazóban töltött el néhány napot. A budapesti nő szerint a debreceni piac árai jóval kedvezőbbek a fővárosihoz képest, elmondása szerint ott csaknem ezer forintot kérnek el a meggy kilójáért. – Az egész családom és én is nagyon szeretem a meggyet, szoktam belőle befőzni vagy gyümölcslevest készíteni. Nagyon finom az idei termés, édes – mondta el a tapasztalatait.

Már nem is éri meg leszedni?

Novák Tamás termelő nemigen ért egyet a „most berobbanó” meggyszezon kifejezéssel, szerinte ez már inkább a vége. Azt mondta, a szezon általában június közepén indul, de idén kicsit még korábban kezdődött. Előtte a pulton most is piroslott az apró, savanykás ízű gyümölcs, az újfehértói fürtös meggy, amiből bizony volt mit kiválogatni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gazdálkodó termelő elmondása szerint a szezon elején nem volt gondja a meggyel, mostanra annál inkább.

A mennyiséggel nem volt gond, és a korai fertőzéseket is átvészeltük. Mostanra, ez a csapadékos, meleg, párás idő nem kedvezett a meggynek. Ha időben leszedtük volna, hamarabb, akkor elfogadható, de mivel próbáltuk elhúzni, hogy végigvigyük a meggyszezont, így már nem bírunk a gombabetegségekkel. Ha minden nap kétszer permeteztünk volna se tudtuk volna már megvédeni. Mostanra már többe kerül a leszedése, mint maga a meggy. Már ott kell hagyni a fán. Az egyik év ilyen, a másik olyan

– osztotta meg.

És hogy mennyire marad a meggyvásárlás után a szájunk íze savanyú? Az idei árakat tekintve azt mondhatjuk, mindez annak függvénye, hol fizetünk a gyümölcsért, mert annak kilója idén 500 és 800 forint közötti áron mozog.