Hétszázmillió forintnál is többet kellett letennie új tulajdonosának a tavaszi hónapok legdrágább debreceni – egyben legdrágább vármegyei – ingatlanáért, de volt olyan ház is Hajdú-Biharban, amely ellenében néhány százezer forinttal is megelégedett az eladója. Többek között ezek is kiderültek abból a végleteket is vizsgáló instant körképből, amelynek felállításában Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője volt a segítségünkre. A magas hitelkamatok szerinte jelenleg fékezik a lokális piacot, a vásárlók viszont már nagyon várják, hogy visszatérjenek a vérkeringésbe. És hogy mit hozhat a jövő? Röviden és tömören: szerencsénk van, ha most állunk ingatlanvásárlás előtt.

Wellness, tengeri akvárium és borospince százmilliókért

A szakember két-két drágasági és olcsósági rangsort állított fel érdeklődésünkre a hirdetési portál adatai alapján. Legelőször arra voltunk kíváncsiak, melyik három ingatlanért kérték a legtöbb pénzt a tavaszi hónapokban Hajdú-Biharban.

A tavasz legdrágább eladó háza egy 725 millió forintért kínált debreceni luxus családi ház volt a Nagyerdő mellett. A hatszobás ingatlan saját, feszített tükrű úszómedencével, szaunával, borospincével és 2000 négyzetméteres parkosított kerttel rendelkezik

– osztotta meg Balogh László. A dobogó második fokán található házért, mint megtudtuk, ennél azért nagyságrendekkel kevesebbet kértek. Ezt egyébként ugyancsak Debrecenben kínálták; 740 négyzetméteres, 9 szobás, és a nyulasi városrészben adták el 590 millió forintért. – A kétszintes ingatlan szintén saját medencével és wellnessrészleggel, illetve borospincével rendelkezik. Az ingatlan 2021-ben komplett külső felújításon esett át – sorolta a szakértő. A lista harmadik helyezettjéért, egy 2020-ban, 4200 négyzetméteres telken épült 355 négyzetméteres, minimalista stílusú családi házért 550 millió forintot kért az eladó. Címszavakban: nappali, 4 szoba, tengeri akvárium, házimozi és tripla garázs is van benne.

Ingatlant egy öreg használt autó áráért?

Érdekes adalék, hogy március-április-május legolcsóbb vármegyei ingatlana a legdrágább vételárának csupán mintegy 1 százaléka.

Ez Balogh László tájékoztatása szerint egy bodaszőlői, 2000 négyzetméteres telken található, erősen felújítandó állapotú 30 négyzetméteres ház volt, amiért csak 850 ezer forintot kellett fizetni. – A második legolcsóbb ház Bárándon található, kereken egymillió forintot kért érte a tulajdonos. Szerkezetkész 57 négyzetméteres családi házról beszélünk, ami 2007-ben épült egy 1440 négyzetméteres telken – osztotta meg a szakember. A bronzérmesért azért néhány százezerrel többet kellett fizetnie új gazdájának. Ez a ház Nagyrábén került eladósorba egy 1170 négyzetméteres telken. – Az erősen felújítandó vagy inkább bontandó 2 szobás 50 négyzetméteres parasztházért 1,7 millió forintot kért az eladó – osztotta meg Balogh László, akinél a tavaszi hónapok legdrágább és legolcsóbb hajdú-bihari településeire is rákérdeztünk.

Bocskaikert Mikepércs előtt

A vármegye legdrágább településeinek listáját nem meglepő módon Debrecen vezeti, ahol az eladott lakások és házak átlagos négyzetméterára tavasszal 731 ezer forint volt. A második legdrágább Bocskaikert volt 612 ezer forintos, a harmadik pedig Mikepércs 591 ezer forintos négyzetméterárral

– tudtuk meg. A másik végleten természetesen ezeknek az összegeknek tényleg csak a töredékét találjuk: egyetlen debreceni négyzetméterből például kijönne 21,5 a rangsor túloldalán lévő faluban. – Hajdú-Bihar vármegye legolcsóbb települése a lakáspiacon tavasszal Nagyrábé volt 34 ezer forintos átlagos négyzetméterárral, majd Kőrösszakál és Gáborján következett 41 és 47 ezer forintos négyzetméterenkénti átlaggal.

Ez alapján elmondható, hogy a vármegye legolcsóbb és legdrágább települései között húszszoros szorzó van – emelte ki Balogh László.

Pezsgett a piac az országos átlaghoz képest

A vármegyei ingatlanpiaccal kapcsolatos érdekességekre rátérve a szakértő közölte: a magas hitelkamatok vevőket fékező hatása Hajdú-Biharban is megvan, de érezhető, hogy a vevők tűkön ülve várják, hogy piacra léphessenek.

– Az ingatlan.com-on tavasszal több mint 30 ezer érdeklődés (telefonhívás) érkezett az eladó hajdú-bihari lakásokra és házakra, ami csak 18 százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Ezzel szemben a tavaszi hónapokban a kereslet mérséklődése országosan 38 százalékos volt. A vármegye lakáspiaca tehát sokkal élénkebb képet festett, mint az országos átlag – tudatta a szakértő, hozzátéve: ezzel együtt a kínálat is jelentősen bővült, mert tavasz végére több mint 6600 eladó Hajdú-Bihar vármegyei lakásból és házból válogathattak a vevők a portálon, ami 43 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt.

A kilátásokat tekintve most éri meg igazán vevőnek lenni a vármegyében – zárta szavait Balogh László.

RA