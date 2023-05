A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai május 13. és 14. között a debreceni Mihály-napi vásáron és annak környékén ellenőrzik a kiskereskedőket, a vendéglátókat és a szolgáltatókat, közölte a NAV Adótraffipax felülete.

A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését és az online pénztárgéppel kapcsolatos előírások betartását vizsgálják.

Hozzátették: a megye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást, és a most közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.