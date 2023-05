Rámutatott: az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány, valamint a szomszédságunkban kitört háború is nehézségek elé állította a világgazdaságot, ugyanakkor hangsúlyozta, a vállalatok – így például a Nagyhegyesi Takarmány Kft. is – jó döntést hoztak akkor, amikor a nehéz időkben is a fejlődés mellett voksoltak.