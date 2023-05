Két nagyon nagy gazdasági jelentőségű közlekedési beruházás zajlik a Sárréten és Biharban. Míg a 101-es vasútvonal (Püspökladány és Biharkeresztes közötti sínpárról van szó) igen látványosan halad, és ebben az évben átadják a forgalomnak, addig az M4-es gyorsforgalmi útról még jószerivel az is csak találgatás tárgya, hogy mikor kezdik el egyáltalán.

Nálunk egy, Romániában kettő

Bodó Sándor országgyűlési képviselő a Cívishír kérdésére elmondta, hogy a vasúti vonal átadása 2023 végére teljesítendő vállalás és kötelezettség, és ezt a határidőt az építők tudják is tartani. Az igazán látványos munkálatokat befejezték, most már az elektronikai biztosítási, szerelési munkákat végzik, amelyek a pálya használatának biztonságos volta miatt nagyon fontosak. A politikus említést tett arról is, hogy ami a beruházást különösen érdekessé teszi, az az, hogy az országhatár túloldalán a román partner hosszú ideig elzárkózott a vasúti pálya fejlesztésétől, villamosításától, míg most már ők is hozzáfogtak a munkálatokhoz, csakhogy ott két sínpárt fektetnek. – Mivel a mi beruházásunk egy európai uniós vállalás, nem tudjuk csak úgy nagy hirtelen kétszeresére bővíteni. Tehát ezt a projektet mi már minőségében nem tudjuk változtatni, és nem is szabad – tette hozzá Bodó Sándor, aki méltatta a vasútépítést, kiemelte annak jelentőségét. – Amit most elértünk, és egyébként ez nem kis dolog, hogy új pálya épült, azt villamosítottuk is. Ez egyébként egy több évtizedes történet, és a térség lakói örülnek a megvalósulásának. Tehát román oldalon dupla sínpálya lesz, de a szakemberek meg fogják tudni oldani az ebből esetlegesen adódó csatlakozási problémákat. Jelentősebb közlekedési akadályt nem fog generálni a jövőben.

Gyorsforgalmin két irányból is

Az M4-es gyorsforgalmi út – nem autópálya, azon 110 kilométer/óra a megengedett legnagyobb sebesség – még hiányzó, Törökszentmiklós és Berettyóújfalu közötti szakasza építését előbb két részre bontották, a Berettyóújfalu és Püspökladány, valamint a Püspökladány és Törökszentmiklós közöttire, majd ez utóbbit ugyancsak kettétagolták. A Törökszentmiklós és Kisújszállás, valamint a Kisújszállás és Püspökladány viszonylatú részre. A Cívishír legutóbbi, 2022 végén még a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től kapott információja szerint az építkezés megkezdésétől számítva 36 hónapon belül el kell készülni a pályaszakasznak. Eszerint 2026 első negyedévében már Kisújszállásig ér az M4 fővárosból induló része. Viszont a Sárréten élőket az izgatja, hogy Kisújszállás felől mikor folytatják tovább az építést, és meglesz-e a Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasz. Annál is inkább, mert Püspökladányon, Bárándon és Földesen naponta több ezernyi kamion dübörög keresztül, és az M4-től várhatják a komoly környezeti károk megszüntetésének megoldását.

– Ez pontosan így van, minden megállapítás igaz az M4-gyel kapcsolatban – mondta Bodó Sándor országgyűlési képviselő a gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos előzmények hallatán, majd a Cívishír a hogyan továbbról érdeklődött.

A legeslegfontosabb az, hogy kormányzati akarat van arra, hogy ebben a nehéz időszakban is épüljön tovább az M4. Jelen pillanatban nem sok nagy közlekedési beruházás bírja a kormányzati támogatást, de ezek közül az egyik az M4.

– A Törökszentmiklós-Püspökladány mintegy 60 kilométeres, teljes szakaszának felvállalása az építési szempontból sem volt praktikus, és ehhez jött a karcagiak nyomvonal-módosítási kérelme, tehát hogy az M4 közelebb kerüljön a városhoz. Ez a magyarázata, hogy miért nem lehet egyben megépíteni a hosszú pályaszakaszt. A korábbi építkezéseket is látva nagyjából egy 30-40 kilométeres szakasz az, ami közlekedésszervezés szempontjából még kiváltható. Gondoljunk csak az építésben résztvevő teherjárművek közlekedésére! A gyorsforgalmi út megépül Kisújszállás keleti részéig, és onnan Püspökladány felé folytatódik az építkezés. A Karcagot elkerülő új nyomvonaltervezet megvan, annak újra kell indítani az engedélyeztetési eljárását. Én személy szerint azt szeretném, és remélem, úgy is lesz, hogy Kisújszállás-Püspökladány szakasz építésének kezdete ne várja meg a Törökszentmiklós-Kisújszállás közötti gyorsforgalmi út elkészültét, hanem akár a földmunkákban már tud párhuzamosan is haladni az építés. És persze ott van még az M4 utolsó szakaszának, a Püspökladány-Berettyóújfalu részének továbbépítése, ami azért egy nagyon komoly kérdés, hogy azt érdemes lenne-e egybefogni. Szerintem ez egy nagyon fontos beruházás, a baleseti számok és az út forgalmi adatai is ezt indokolják. És ne feledkezzünk meg arról, hogy egy egész térségnek a felzárkózása, felzárkóztatása is sürgeti a beruházást. Ugyanakkor Hajdú-Bihar olyan gazdasági kihívások előtt áll, ami nagyon egyoldalúvá tenné, hogyha csak az M3-M35-ösön lehetne megközelíteni a vármegyénket.

CH