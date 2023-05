Sokat kell engedni

A szakember szerint a debreceni ingatlanpiacon árcsökkenés is tapasztalható: míg korábban az Egyetem sugárúton 30 millió forint alatt nem lehetett lakást kapni, most már 25 milliós irányárral is találunk.

Ez azt jelenti, hogy körülbelül 15 százalékkal csökkentek az árak, továbbá nagyobb az alkuk aránya is, akár 10-15 százalékot is engedniük kell az irányárból az eladóknak

– jegyezte meg Gór Péter. Úgy gondolja, amíg nem csökken a hitelek alapkamata, valószínűleg nem indul be az ingatlanpiac sem. – Mindig is a hitel mozgatja a vásárlást, azonban a jelenlegi magas törlesztőrészletek miatt csappant a kereslet. Éppen ezért a készpénzes vevők vannak most előnyben, főként a befektetők, akik most szívesen vásárolnak, viszont nem olyan szempontok szerint választanak, mint a családok, akik otthon szeretnének.

Az ingatlanközvetítő kitért arra is, hogy az eladási idejének hossza is kitolódott: míg korábban akár egy hét alatt eladható volt egy lakás, pillanatnyilag akár 6 hónapot is várni kell egy sikeres adás-vételre.

Kevés az albérlet

Bár a ingatlanpiac egyelőre stagnál, az albérletek tekintetében jól pörög az üzlet: egyre kevesebb a kínálat és egyre magasabbak az árak. – Kiadó lakásokat 90 ezertől egészen 700 ezer forintig, házak, 150 ezertől egészen kétmillió forintig (per hónap) lehet találni Debrecenben.

Júliusban, augusztus közepén, amikor az egyetemisták is elkezdik keresni az albérleteket, megnő a kereslet, így még nagyobb árnövekedés várható

– véli Gór Péter.

PTZ