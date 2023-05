Akár kilencezer dolgozója is lehet a CATL debreceni akkumulátorgyárának, és ezzel a gazdasági egység Kelet-Magyarország legnagyobb foglalkoztatója lesz. Előnyben részesítik a helyi, magyar munkavállalókat – kínai munkaerő a kezdeti időszakban, ideiglenesen érkezik Debrecenbe a gazdasági egység működésének sikeres megkezdése érdekében. A későbbiekben sem terveznek külföldi munkaerőt foglalkoztatni, továbbá a debreceniekkel szorosan együttműködve szeretnék elérni beruházásuk sikerét – mindez abból az interjúból derült ki, amelyet Szilágyi Balázzsal, a CATL közügyekért felelős vezetőjével készített a Cívishír. A munkaerőt, lakhatást, dolgozók szállítását taglaló cikk része a CATL debreceni akkumulátorgyárának létesítését, tevékenységének előkészítését és majdani működését elemző interjúsorozatnak.

Kezdjük az interjút a munkaerővel, azon belül is az egyik legfontosabb kérdéssel: hány dolgozót foglalkoztat a gyár a beruházás első, második és harmadik ütemének befejezése után?

A CATL fokozatosan tervezi foglalkoztatotti létszámának bővítését, mindegyik ütemben közel háromezer fő csatlakozhat a céghez. Elkezdtük a toborzást, a magyar állampolgárok felvételét. A CATL leányvállalata a jövőben akár kilencezer főt foglalkoztathat.

Csak magyarországi dolgozókra számítanak? Ha nem, honnan terveznek dolgozókat toborozni?

Elsősorban helyi, magyar munkavállalókat kívánunk foglalkoztatni a debreceni üzemben. Az irodai dolgozók felvétele már elkezdődött, a gyártási folyamatban közvetlenül részt vevő munkatársak toborzása azonban csak később kezdődik, és folyamatos lesz a teljes termelési kapacitás eléréséig.

Városszerte beszélik, hogy több ezer távol-keleti (malajziai, vietnámi stb.) munkavállalót, vendégmunkást telepít a CATL Debrecenbe. Van-e ennek valóságalapja?

Nem tervezzük ázsiai munkások toborzását; a helyi munkaerő felvételére összpontosítunk. Emellett rövid időre a vállalat tapasztalt, kínai műszaki szakemberei is Debrecenbe érkeznek azzal a céllal, hogy támogassák a helyi alkalmazottakat a szükséges készségek és ismeretek elsajátításában, hozzájárulva az üzem sikeres működéséhez. A debreceni termelés sikere érdekében nemcsak munkavállalóink karrierjének segítését tervezzük, hanem a jövő tehetségeinek felkarolását is az oktatás minden szintjén. Kínai kollégáink ideiglenesen segítik majd a debreceni üzem működését, valamint részt vesznek az új munkatársak képzésében, tekintettel arra, hogy ezen az innovatív területen speciális szakmai ismeretekre is szükség van.