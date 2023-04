Egy sanghaji járműipari kiállításon (Shanghai Auto Show) mutatta be a Debrecenben is gyáregységet építő Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) a legújabb akkumulátormmodulját, amelynek teljesítménye - a cég közlése szerint - a polgári repülőgépek meghajtásához elegendő energiával rendelkezik - számolt be róla a Reuters.

Az innovatív technológiai újítás mellett a CATL a debrecenieket is érintő bejelentést tett:

a kínai vállalat 2025-ig az összes akkumulátorgyártó üzemében, 2035-ig pedig a teljes akkumulátor-értékláncban karbonsemlegességet kíván elérni. Ennek értelmében a Debrecenben épülő gyárban is megvalósul a teljes karbonsemlegesség az üzem teljes kapcaitással történő beindulásakor.

A vállalás egyáltalán nem új keletű, Robin Zeng, a CATL elnöke elmondta, hogy a cég 2019 óta törekszik arra, hogy csökkentse a szén-dioxid-kibocsátást a gyártás során, amely azért is fontos, mivel az elektromos járművek az életciklusuk során keletkező szén-dioxid-kibocsátásának közel 40 százalékát maga az akkumulátor előállítása teszi ki – jegyezte meg a Reuters.

Érdekes adalék a témában, hogy a 24.hu cégbírósági iratokra hivatkozva arról számolt be, hogy

új ügyvezetője lesz a CATL magyarországi leányvállalatának Che Guo Cheng személyében.

Az ügyvezető előéletéről nem sokat tudni, annyi biztos, hogy erfurti lakcímmel rendelkezik - Arnstadt melletti település, ahol a CATL thüringiai gyáregysége már megkezdte a működését - , illetve kanadai állampolgár. A 24.hu értesülése szerint az új ügyvezető kinevezése előrevetíti, hogy a CATL immár a műszaki megvalósítás szakaszába lépteti a debreceni beruházását. Ezt a vélekedést erősíti, hogy a társaság nemrég Budapestről Debrecenbe tette át székhelyét.

