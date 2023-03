Földesi beruházások folyamatban lévő kivitelezéseiről számolt be közösségi oldalán Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Mint írta, jelenleg több mint 800 millió forint értékben zajlik munkavégzés. Megkezdődött a Kállai úti óvoda korszerűsítése. A polgármesteri hivatalt is magában foglaló pályázat keretében egyebek mellett cserélik a nyílászárókat, hőszigetelést kap az épület, korszerűsítik a fűtésrendszert, valamint napelemeket is telepítenek. Mindezek mellett hamarosan fejlesztik a Táncsics, Széchenyi, Béke utcák és az Északi sor útjait; több utcában korszerűsítik a belvízelvezetőrendszert, külterületi utak újulnak meg.

HBN