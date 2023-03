Több mint két hónapja tartanak a CATL akkumulátorgyárának építésével kapcsolatos viták különböző fórumokon debreceni és nem debreceni lakosok, szakemberek, politikusok és politikai aktivisták között. Debrecen mellett Mikepércsen (a beruházáshoz legközelebb eső településen) is tartottak lakossági fórumot a beruházással kapcsolatosan még november 30-án, melyen Tímár Zoltán polgármester egyebek mellett elmondta, hogy a község önkormányzata nem szeretné a beruházást, és amennyiben szükségesnek látják, bírósághoz is fordulnak. Továbbá több fórumon jelezte azt is, hogy monitoring-rendszert építenek ki a levegő, valamint a felszín alatti és feletti vizek ellenőrzésére. Erről részletesen itt írtunk: