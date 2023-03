Hosszabb interjút adott Lázár János építési és közlekedési miniszter a Mandinernek, a beszélgetésben egy kérdés erejéig téma volt többek között a Debreceniben épülő akkumulátorgyár is.

– Németországban, Franciaországban vagy a Benelux államokban is hatalmas akku­gyárak épülnek, az alacsony társadalmi érzékenységi küszöb ellenére. Úgy vélem, ez elsősorban kommunikációs probléma – válaszolta a miniszter arra a kérdésre, szerinte a koncepció vagy a kommunikáció rossz a leendő CATL-üzem esetében. A miniszter arra is rámutatott, hogy itt még az uniós átlagnál is szigorúbb környezetvédelmi előírások vannak, amelyek alól senkinek nem jár mentesség.

– A debreceni beruházás kapcsán tudomásul kell venni, hogy a magyar autóipart is át kell vinni a „folyó másik oldalára”, a nemzetközi változások nyomán szükségessé váló akkumulátorigényt ki kell tudni elégíteni. Piacvezető szerepünk megtartása érdekében nekünk is fel kell mennünk erre a pályára. Ez nemzeti érdek. Elismerem, ez nem feltétlenül kielégítő válasz annak, aki egy ilyen, egyébként valamennyi egészségügyi és egyéb kritériumnak megfelelő üzem tövében lakik. Ezért kiemelten fontos az együttműködés és a kommunikáció az érintettekkel, hiszen a kormány nem elnyomni, hanem megnyugtatóan kezelni akarja a felmerülő kételyeket – mondta Lázár János, válaszában arra is kitérve, hogy „mindenkinek joga van az egészséges és neki megfelelő lakókörnyezethez”.

A teljes beszélgetést itt lehet elolvasni.