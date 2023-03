Ahogy Antal és Gergő, a két fiatal srác ült velem szemben a kanapén, és meséltek a történetükről, úgy hangzott, mintha minden olyan egyszerűen működne: bementek egy üzleti showműsorba és nem sokkal később „megnyertek” egy Cápát, emellet még 32 millió forinttal is a zsebükben távoztak. Török Gergő és Vass Antal neve most már sok ember számára ismerős lehet, ugyanis az RTL Cápák között című üzleti showműsorának legutóbbi adásában mutatták be találmányukat, a SafeBeBag-et.

Török Gergőnek, a Debreceni Egyetem marketing mesterszakos hallgatójának a lopásbiztos strandtáska ötlete Bali szigetén született meg, amikor elcsenték a partról a táskáját. Később hiába keresgélt a neten, nem talált olyan tolvajbiztos fogót, amivel megelőzhető lett volna a baj, ezért Antallal közösen elhatározták, hogy ők megcsinálják. 2019-ben kezdték el fejleszteni táskát, és rátaláltak a golyóálló mellények anyagára, a különleges szakítószilárdságú és szinte mindennek ellenálló kevlárra, ami egyébként a mindenféle gonoszság elhárítására is képes DC szuperhős, Batman felszerelésének a támadhatatlanságát adja és az öltözékének szinte minden darabja ebből készült.

– Itt voltunk az irodában, éjszakákon át dolgoztunk, és emlékszem, itt ültem a kanapén és már kifolyt szemmel néztem a laptopot, amikor rábukkantam erre az anyagra, a többi pedig már történelem – idézte fel Antal, aki üzleti vállalkozásuk mellett éjszakánként beáll a DJ pult mögé, és lemezlovasként perdíti táncra a közönségét.

A vasárnap esti műsorba ugyan kicsit remegő lábakkal érkeztek, főként Lakatos Istvántól, a Bravogroup Holding vezetője és többségi társtulajdonos szigorúságától tartottak, de végül éppen ő fektetett be a vállalkozásukba.

A debreceni fiúknak 32 millió forint hitelt ajánlott fel, és kért táskánként 3 ezer forint royalty-t, ha pedig majd visszafizetik az összeget, megelégszik 10 százalékos tulajdonrésszel. A fiúk a táskák után fizetendő sarcot végül lealkudták 2 ezer 500 forintra, és az egyezség megszületett, a hitelből sorozatgyártásra és további fejlesztésre készülnek. A fiúk már egy FesztiBag elnevezésű kis táskán gondolkodnak, továbbá a SafeBeBag-et ujjlenyomat-leolvasóval tennék még lopásbiztosabbá. Sőt, a tervek között szerepel egy hasonló funkcióval bíró hátizsák és bőrönd is.

A fiúk a 2019-ben készült prototípust fogják a kezükben, amikor még minden csak álom volt

Nincs lehetetlen

A fiúk barátsága közel tíz évre nyúlik vissza, egy sítáborban találkoztak először és ismerték fel egymásban az üzleti érzéket.

Hasonló volt a gondolkodásunk, és utána már el is kezdődött a közös munka: először indítottunk egy jegyértékesítő felületet, majd ezt követte sok másik vállalkozás, jóformán mindenbe belekóstoltunk. Viszont, ha visszanézünk, minden út ide vezetett, már a műsor előtt is tele voltunk ambíciókkal és létezett a termékünk, de a jelentkezésünk azért is történt, mert terjeszkedni szeretnénk, valamint egy olyan mentort kerestünk, akivel tovább tudunk fejlődni

– tudtuk meg Gergőtől.

A műsor során felgyorsultak az események: a honlapjuk szinte felrobbant a sok látogatótól és a megannyi kérdéstől, amik a termék kapcsán érkeztek, de mindenre fel voltak készülve.

Elkezdődött a műsor, majd tíz perc után elérhetetlen lett a honlapunk, de a befektetőnk, István is felkészített erre bennünket, hogy ez várható lesz. Nagyon hálásak vagyunk neki, hisz aznap este teljesen nekünk áldozta az idejét, hajnalig beszélgettünk, és irányított minket, mit, hogyan intézzünk. Aznap este körforgásban reagáltunk a kommentekre, üzenetekre, mi is alig hittük el, hogy ekkora sikere lett a terméknek, és ennyien kíváncsiak rá

– idézték fel mosolyogva a fiúk, akiknél mai napig öt percenként csörög a telefon és jelez a közösségi oldal az újabb üzenetek okán. A fiúkban óriási a motiváció, és ezt a fiatalabb generációnak is meg akarják mutatni. – Nagyon fontos, hogy hallgasson mindenki a belső hangjára, és az onnan eredő indíttatásra. Ez a táska, egy szerelem projekt, amiben hittünk, és hiszünk a mai napig; ha valaki el akar érni valamit az életben, csak így lehet, ha hisz magában és az ötletében! – hangsúlyozták mindketten.

Nem rejtették véka alá, hogy pár napja felismerik őket az utcán, és hihetetlen érzés, olykor kicsit zavarba ejtő, hogy mindenki tudja, mi történt velük.

Portálunknak elárulták, hogy igazából a műsor után most érzik igazán, hogy ez valós, tényleg megtörtént, amiről már egy ideje csak álmodni mertek.

