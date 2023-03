Ha a világ egyik legnagyobb értékláncában sikerül megőriznünk, megerősítenünk a kivívott pozíciónkat, akkor tettünk valamit azért, hogy ne csak mi most, hanem majd a gyerekeink is jobb életet élhessenek. Ugyanezért természetesen minden beruházóval szemben alapvető elvárás, hogy tartsa be a legszigorúbb környezetvédelmi követelményeket is