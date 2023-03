Szállodák és éttermek szövetségének keleti régióülésén átbeszéltük a turizmus elmúlt és leendő kihívásait. A tavaszi szünet és a húsvéti időszak jó foglaltsági adatait követően abban maradtunk, hogy a kulturális és az üzleti turizmus lehetőségeit kell kiaknázzuk közösen - számolt be Facebook-oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

Mint írja, ebben nagy szerepet tud vállalni a Főnix Rendezvényszervező égisze alatt működő VisitDebrecen Tóth-Megyesi Enikő vezetésével. A régiónk kulturális rendezvényeinek összehangolása közös feladatunk, amivel segíthetjük a szállásadókat - hívta fel a figyelmet.

Megfogalmazta, az üzleti turizmust a betelepülő nagy beruházók, mint a BMW húzóerőként segítik, ami már most is érezteti hatását a szálláshelyek beszámolója szerint. Ezért is fontos, minél több munkahelyteremtő beruházás városunkba csábítása, mert ezzel is tudjuk segíteni a helyi vendéglátósokat és szálláshelyeket, amik a debrecenieknek adnak munkát.