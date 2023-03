Sikertelen volt a Margit Téri Óvoda energetikai korszerűsítésére kiírt közbeszerzés a Közbeszerzési Értesítőben március 1-én megjelentek szerint. A debreceni önkormányzat a mintegy ezer négyzetméter hasznos alapterülettel rendelkező intézmény felújítási munkáit szeretné elvégeztetni, beleértve az épület energetikai korszerűsítését (megújuló energiaforrások kihasználásával is). A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakítása, a födém hőszigetelése, 87 darab hőszigetelt nyílászáró beépítése, valamint épületvillamossági, épületgépészeti rendszerek korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése is szerepel a tervekben. A határidőt kétszer is hosszabbították, a felhívásra azonban egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért az eljárást visszavonták.

HBN