A világ zöldségpiacain az egyik leggyakrabban szóba kerülő téma a hagymahiány – tájékoztatta portálunkat Apáti Ferenc, a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. Mint elmondta, igen kevés termett ugyanis azokban az országokban, amelyek a világkereskedelem legfontosabb ellátói, olyannyira, hogy több ilyen állam is exporttilalmat vezetett be. Ez elsősorban a belső-ázsiai országokra vonatkozik, mint például Kazahsztán és Üzbegisztán, de ugyanezzel a problémával küzd Tádzsikisztán és Azerbajdzsán is. Keletebbre sem jobb a helyzet: Pakisztánban 180 százalékos exportvámot vezettek be, Új-Zélandon pedig az időjárás olyan mostoha volt, hogy ezen a télen már nem várható jelentős mennyiség innen sem.

Európában már most is komoly ellátási problémák vannak: a fő szállító Hollandiában kezdenek elfogyni a készletek, Németország is folyamatos hiánnyal küszködik, Moldovában igen kevés hagyma van, Ukrajnáról már nem is beszélve, ahol újabb és újabb rekordokat döntenek a hagymaárak.

Egyiptom az egyetlen olyan ország, ami relatíve közel van, készletei akadnak, ám ezek is korlátozottak, mivel a belföldi termelés stagnál, miközben az európai kereslet a többszörösére nőtt. Arról nem is beszélve, hogy a hagyományos vevő, Oroszország is sorban áll az egyiptomi hagymáért, így biztosra vehető, hogy nem a fáraók földjéről származó áru fog véget vetni az uniós piacokon tapasztalható áremelkedésnek – fogalmazott. Hozzátette: csaknem az összes európai országban jelentősen drágul a hagyma, és úgy tűnik, az árak határa a csillagos ég.

A józan ész mégis azt sugallja, hogy lesz egy olyan határ, ahol a piac már drasztikus keresletcsökkenéssel fog reagálni, különösen, hogy Európában a vöröshagyma sokkal kevésbé képezi a mindennapi étkezés részét, mint Ázsiában.

Sok helyen 50-60 százalékos kár keletkezett

Magyarországon 2022-ben 910 hektár tavaszi vetésű és 383 hektár őszi vetésű vagy áttelelő vöröshagymát műveltek – a terület a 2010-es években folyamatosan csökkent kisebb-nagyobb átmeneti növekedést mutató évektől eltekintve. Az áttelelő vöröshagyma területe megközelítőleg azonos az előző évekhez viszonyítva. Ennek oka abban keresendő, hogy viszonylag stabil piaca van a kora júniusi időszakban, a tavaszi időjárás pedig kedvez a termesztésnek. Az elmúlt 5-6 évben a hibrid fajták használata lett az általános, melyek nagyobb terméspotenciállal rendelkeznek. Az áttelelő vöröshagyma egészen augusztus végéig uralja a piacot és háttérbe szorítja a korai érésű tavaszi fajtákat a szupermarketek polcain – tudtuk meg Apáti Ferenctől.

Az idei évben Magyarországon január végén, február elején két alkalommal is szélkár érte sok helyen a 3-4 leveles állományt, a szél által sújtott területeken sok helyen akár 50-60 százalékos kár keletkezett. Ez terméskiesést okozott, és minőséget is számottevően rontotta.

A hozamok 25-80 t/ha között mozogtak, a megtermelt mennyiséget csendben levezette a piac, értékesítési probléma nem lépett fel, az árak igazodtak az európai termelői árakhoz. A tavaszi vetésű vöröshagyma termesztését az idei évben az időjárás jelentősen befolyásolta. A március közepén vetett hagymák az országban sok helyen szélkárt szenvedtek április közepén, ami később egy 20 százalék körüli terméskiesést okozott. A március végén vetett állományok ezt megúszták – tette hozzá.

Leszögezte: az egész szezonra jellemző volt a 102 éve nem látott aszály, sok helyen tenyészidőben csak 40-50 mm csapadék volt. A magyar vöröshagyma teljes területe öntözött és az utóbbi 10 évben a mikroöntözés egyre jobban elterjedt, illetve pár termelő elkezdett foglalkozni a cseppszalagos öntözéssel. Az öntözés biztonsága miatt a hozamok az árutermelő gazdaságokban az aszály ellenére 50-80 t/ha között alakultak.

– A legnagyobb gondot a termesztési költségek 35-40 százalékos növekedése jelenti, ami igazodik az egész európai térséget sújtó problémához, nem specifikusan hazai jelenség. Az árak, mint más zöldségfajok esetében is, szintén igazodtak az európai termelői árakhoz – emelte ki. Megjegyezve: a betakarítást az augusztus végen és szeptember közepén esett nagy mennyiségű csapadék (50-80 mm) 15-20 nappal késleltette, így a teljes terület 10 százalékáról október elején került a termés a tárolókba. A minőség elfogadható volt, sőt, inkább jónak mondható.

Korlátozottan elérhető a haza vöröshagyma

Varga István, a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnöke közölte: a termelői ár az 200-250 forint körül van, de ez az ár jellemző egész Európában, ami 50-55 eurocent körül van. A kiskereskedelmi ár 600-700 forint (kilogramm) körül mozog, ez függ a kiszereléstől is.

Egész Európára igaz ez az ár, hiszen költségek kiegyenlítődtek, jelentős különbségek nincsenek az Unió területén. Az árnövekedést fokozza, hogy erős keresleti piac van az elmúlt évekhez viszonyítva, ami torzít is a jelenlegi helyzeten, hiszen kínálati piac a jellemző a zöldség kereskedelemben. A hazai termelésű vöröshagyma korlátozottan még elérhető, valószínűleg május utolsó dekádja hiányos lehet, de utána 1-2 héten belül elérhető az áttelelő vöröshagyma, amit Magyarországon 400 hektáron termelünk és jó termésre van kilátás

– fűzte hozzá.

A debreceni nagypiacon eltérő árakkal találkozhatunk, ám az országos kiskereskedelmi árnál jóval olcsóbban jutunk vöröshagymához: 400-500 forint között vásárolhatjuk meg kilóját – amit a kereskedőknek köszönhetünk. Az egyik árus megosztotta velünk, idén jóval drágábban jutnak hozzá a zöldséghez, mint az elmúlt években, viszont nem akarnak egyelőre nagyot emelni rajta, ugyanis a vásárlók a mostani árak miatt is mérgelődnek.

Sokkal kevesebb hasznunk van az árun, mint korábban, de nem tudunk mit tenni. Ha több száz forinttal többért árulnánk, akkor lehet rajtunk marad – mondta.

Kovács Józsefné éppen hagymát vásárolt ottjártunkkor, akit kérdeznünk sem kellett, magától megosztotta velünk a véleményét. – Nem tervezem, hogy a napokban készítek olyan ételt, amibe hagyma kell, viszont sokáig eláll, ezért most több kilót is veszek – magyarázta. Hozzátette, már most drágállja az árát, és biztos forrásból tudja: az elkövetkezendő hetekben még többért adják kilóját. Egy másik vásárló is becsatlakozott a beszélgetésbe, aki elmondta, az elmúlt időszakban csaknem 50 forinttal drágult hetente a vöröshagyma ára, ami úgy véli, tovább fog nőni. Megjegyezte, jól tudja, a kiskereskedőknek is meg kell élniük valamiből, így rá az nem jellemző, hogy panaszkodjon nekik, inkább elzsörtölődik magában.

