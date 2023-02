– Mindez a környéken élők számára javítja a mikroklímát, egész Debrecen számára pedig rekreációs célokat szolgál majd. Zöld folyosót alakítunk ki, amelynek jótékony hatása lesz a por és a CO2 megkötésére, valamint a biodiverzitás megőrzésére és növelésére a városi környezetben – emelte ki. Jelenleg Debrecen napi 75 ezer köbméter felszín alatti és 30 ezer köbméter felszíni vízutánpótlással rendelkezik. Az első ütemnek eredményeként jelentősen erősödik a cívisváros vízmérlege, akár 10-20 ezer köbméterrel növekedhet a város vízellátása.

Józsán, Pallagon és a Tócó-patak mentén kertészeti módszerekkel 725 facsemetét és erdészeti módszerrel 40 ezer fát ültettek. A következő időszakra újabb hat területet jelöltek ki, melyeken 3596 kisfát és 30 ezer 240 facsemetét ültetnek el. Ezek 147 tonna CO2-t és 55 tonna port kötnek meg. Jelentős erdősítések lesznek az ipari területek környékén.

A 2019-ben elindított 10 ezer fa elnevezésű programban eddig 7163 kertészeti fát ültettek el, melyet idén további 1163 fával folytatnak. – Ezek a fák évek múlva 8 ezer gépjármű káros hatását fogják kompenzálni, 32 hektárnyi árnyékot adnak és 45 tonna port, 80 tonna CO2-t kötnek meg. Ezzel együtt szeretnénk a Dekert öntözési kapacitását is fejleszteni, hiszen ezeket a fákról gondoskodni kell – emelte ki. A Zöld város programban kialakított zöldterületek hatása 400 tonna CO2 megkötése évente.

Nyílászárók cseréjét is támogatja majd a panelprogram

A Fidesz-frakció kezdeményezésére 500 millió forintból újraindítjuk a panelprogramot. Ebből az összegből hőszigetelést, nyílászárócserét és lift-felújítást lehet majd elvégezni. Egy 87 lakásos, 10 emeletes panelház esetében ez 94 tonna CO2 megtakarítást jelenthet évente. Arra bíztatunk mindenkit, hogy pályázzanak. A feltételrendszert a költségvetés elfogadását követően dolgozzuk ki

– ismertette Balázs Ákos. Az elmúlt évek alatt több közintézményben is jelentős energetikai fejlesztéseket hajtottak végre: korszerű fűtési rendszert alakítottak ki, napelemek rendszert telepítettek. Az idén Józsán és Postakertben két új bölcsődét is átadnak majd. A város közvilágítására 1,6 milliárd forintot fordítana az önkormányzat, amelyből 6 ezer lámpatestet cserélnek majd korszerű LED-re (összesen mintegy 24 ezer lámpatest alkotja a város közvilágítási rendszerét). Az első ütemmel 800 millió forint megtakarítást realizálnak, amit a következő cserékre fordítanak majd, amíg a teljes rendszert korszerűsítik. A LED-cseréken kívül pedig a teljes rendszert okosítják, szabályozhatóvá teszik. Az alpolgármester továbbá felhívta a figyelmet a lakossági LED-csere programra is, amelyre február 28-ig regisztrálhatnak a debreceniek.

– 2009-ben, amikor Euro 5-re cseréltük a buszflottánkat, éves szinten 500 tonna CO2-kibocsátás csökkenést értünk el. Azóta újabb fejlesztéseket hajtottunk végre, 131 buszt üzemeltet a DKV, melyekből 12 darab elektromos, és folyamatosan cseréljük a 2009-ben vásárolt járműveket – ismertette a közösségi közlekedéssel kapcsolatos célokat. Hozzátette: a város célja, hogy az elektromos autóbuszok energiaszükségletét napelemparkokban termelt energiával tudják tölteni. Terv még intelligens kerékpártárolók beszerzése is, melyek előnye, hogy könnyen mozgathatóak és viszonylag kevés helyet foglalnak, így az igényekhez alakítható ezek rendszere. A tavaly létrehozott Városüzemeltetési Kft. feladatai között szerepel az intézményi távfelügyelet ellátása, a majdani okos közvilágítási rendszer kezelése, a Sziget-kék és a Parkerdő vagyonvédelme és az intelligens közlekedési rendszer működtetése is.

A jövő iparága az elektromobilitás

– A világgazdaságban egy restart megy végbe, újraindul a verseny a zöld átállás jegyében azokért a befektetésekért, amik a jövő iparágait jelentik. Ez főleg a zöldenergia termelés és az energia tárolás területén történik. A jövő iparága egyértelműen az elektromobilitás. Debrecenben ebbe az irányba indultunk el – mondta Balázs Ákos. Mint kifejtette, 2012-ben még 7,3 millió ember dolgozott a zöld befektetések területén, ami 2050-re ez 42 millióra növekedhet. Beszélt arról is, hogy az elmúlt napokban volt egy parlamenti meghallgatás, amin a WWF (World Wide Fund for Nature, magyarul Természetvédelmi Világalap) képviselője azt mondta: „senki nem ellensége Magyarország fejlődésének, az akkumulátorgyárak megfelelő feltételek és vizsgálatok mellett jól kialakíthatók.” Erről korábban itt írtunk: