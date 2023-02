A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás február 1-én, Debrecenben tartotta ülését, melyen a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt aktuális helyzetéről tájékoztatták a tagokat – számolt be hivatalos oldalán a hajdúböszörményi önkormányzat. A fejlesztés során eddig 21 darab hulladékgyűjtő- és szállító járművet, valamint 116 ezer 471 darab hulladékgyűjtő edényzetet szereztek be, valamint elkészültek a hulladékkezelő létesítmények is.

HBN