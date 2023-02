A 2023. évi költségvetés végrehajtását 21 európai uniós támogatással megvalósuló nyertes pályázattal kezdi meg az önkormányzat, ezekhez 2 hazai költségvetésből támogatott pályázat is társul. A Foglalkoztatási Paktum pályázat és a Hajdú hagyományok nyomában pályázat 2022 decemberében többlettámogatást kapott, így ebben az évben további 345,9 millió forint felhasználására nyílik lehetőség. 2022. december közepén döntés született az Interreg-es pályázatok vonatkozásában, melynek eredményeként 5 nyertes pályázat megvalósítását kezdhették meg január 1-től. A következő 4 évben ebből az 5 pályázatból 367,4 millió forint támogatás várható, 19,3 millió forint önerő mellett.

Tóth József képviselő, Polgár polgármestere hozzászólásában a közszférában dolgozók, a közalkalmazottak és a köztisztviselők bérrendezése mellett szólalt fel, kiemelte, már az is vállalható cél lenne, hogy az inflációt közelítő bérfejlesztés teljesüljön. Pajna Zoltán, a közgyűlés elnöke megosztotta, a vármegyei önkormányzatnál dolgozók bérei magasabbak, mint amire a képviselő utal, és ebben az évben is biztosítanak keretet a bérfejlesztésre. – Ha elvárjuk a kollégáktól a precíz, felelősségteljes munkavégzést, meg is kell fizetni, meg kell becsülni az elkötelezett kollégákat – hangsúlyozta. Végül 18 igennel 3 tartózkodás elfogadta a közgyűlés a költségvetést.

A továbbiakban helybenhagyta a közgyűlés az elnök és az alelnökök, valamint az önkormányzati hivatal 2022. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatót. A közgyűlés elnökének 369 programja volt, az alelnökök pedig további 441 eseményen képviselték a vármegyei önkormányzatot tavaly.

KD