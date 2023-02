Iparkodniuk kell azoknak, akik szállást szeretnének foglalni a húsvéti hosszú hétvégére, ez derül ki a Hajdú Online körképéből; a debreceni és a hajdúszoboszlói szállodák szobáinak ugyanis több mint felét lefoglalták már.

Az elmúlt évben, különösen 2022 nyarától azt láttuk, hogy megváltoztak az utazási szokások. A vendégek utazási kedvét egyfajta „élj a mának” hozzáállás jellemezte, amely januárban is érezhető volt. A húsvéti időszakban megnövekszik a vendégforgalom a szálláshelyeken, s az előfoglalások mellett az „utolsó pillanatos foglalások” is jelentős mértékben növelik a vendégforgalmat

– mutatott rá Erdei Nóra, a Visit Debrecen PR menedzsere.

– A tavalyihoz hasonló az érdeklődés, a szobáink több mint 50 százalékát értékesítettük ez idáig, az ajánlatkérések pedig folyamatosan érkeznek erre az időpontra. Előző évben is magas volt nálunk az előfoglalások száma. Ne felejtsük el, hogy a tavalyi húsvét volt a pandémiás időszak után az első, amikor szabadon lehetett utazni – mondta Fazekas Lajos, az Aquaticum Debrecen Kft. ügyvezetője.

Lévay Enikő az előző év azonos időszakához képest nagyobb érdeklődésről számolt be. A Hajdúszoboszlói Turisztikai Desztináció Menedzsment Iroda ügyvezetője kifejtette, 2022-ben két hónappal a húsvéti időszak előtt a szállodák nagy részénél kicsit alacsonyabb volt a foglaltsági előrejelzés a mostaninál, de tavaly is volt olyan hotel, amelynél már erre az időpontra elkeltek a szobák. Jelenleg 84,6 és 100 százalékos foglaltság közti állapotról számoltak be a hajdúszoboszlói szállodák.

Mélyebbre kell nyúlniuk a zsebükbe azoknak, akik az előző évhez hasonlóan idén is szállodai pihenést terveznek az ünnepekre: Hajdúszoboszlón a húsvéti időszakra vonatkozó kiemelt ár 10-17 százalékkal emelkedett, míg az Aquaticum Debrecen Termál és Wellness Hotel vendégéjszakáinak árai nagyságrendileg 20 százalékkal nőttek. Fazekas Lajos mindezt alapvetően az energiahordozók, az élelmiszeripari és egyéb, a működéshez elengedhetetlen segédanyagok (például tisztítószerek) árának emelkedésével magyarázta.

A belföldi turizmus jellemző

A húsvéti időszakban a debreceni szállodába érkezők 85 százaléka belföldi turista, de hasonló arányokról számolt be Lévay Enikő is; Hajdúszoboszlón is többségében magyarok szállnak meg, míg 10 százalék alatti létszámban szlovákiai és romániai vendégek érkeznek a fürdővárosba.

A román nemzetiségű vendégek a következő hétvégére, az ortodox hit szerinti ünnepre foglalnak inkább

– jegyezte meg.

Fazekas Lajos kérdésünkre elmondta, leginkább a kisgyerekes családok töltik náluk az ünnepet, hiszen a komplexumuk szolgáltatás struktúrája úgy lett kialakítva, hogy azok számukra állnak a legszélesebb palettán rendelkezésre. Lévay Enikő érdeklődésünkre pedig közölte, a hajdúszoboszlói szállodákban zömében 35-50 év közöttiek pihennek ebben az időszakba, de ilyenkor természetesen megnő a családos vendégek száma is, ezért a vendégek körülbelül 25 százaléka gyermek.

PTZ