Menet közben némileg drágult a hosszúpályi iskolafejlesztés építkezése; a szerződés módosításáról szóló közlés a január 4-ei Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ beruházásában a – több épületegyüttesből álló – Szabadság tár 30. számalatti általános iskola – átalakítása, bővítése, új és meglévő funkciójú helyiségek kialakítása, bővítése zajlik, valamint az épületek akadálymentesítése is megtörténik. A tervezett bővítményként mind a két épületnél egy felvonó akna és egy akadálymentes vizesblokk kialakítása történik. A nagy épületnél még egy fedett udvari teraszlefedés is készül. A tervezett épületek monolit vasbeton falazatból hőszigetelve készülnek, azokat folyosóval kötik össze, mellyel egy egységes épület alakul ki.

A kivitelező egy hajdúböszörményi cég, velük 2021. szeptemberben szerződött a Berettyóújfalui Tankerületi Központ. A szerződést 2022. december 22-én módosították, a beruházás értéke 648 millió 987 ezer forintról 691 millió 435 ezer forintra nőtt.

Az indoklás szerint a kivitelező cég azt közölte a Tankerülettel, hogy ajánlata adásakor és azt követően „az építőiparban az építőipari alapanyagok és a bérek soha nem látott mértékű drágulása, illetve emelkedése következett be. A legnagyobb áremelkedések azoknál a termékeknél voltak (kritikus termékeknél 50-100 százalék), ahol alapvetően importra szorul a magyar építési piac: a fa, az acél, a réz és alumínium, továbbá vegyipari alapanyagú termékek, valamint a beton, a tégla ára növekedett drasztikusan. A fenti építőanyagok árának emelkedésével ajánlati árunk adásakor számoltunk, a drasztikus mértékű emelkedést igyekeztünk az átalányár körében kezelni. Azonban a kirobbant orosz-ukrán háború olyan további negatív gazdasági hatásokat hozott magával, melyeket a továbbiakban már az átalányárunk keretében nem tudunk kezelni. Ez azért is aggasztó, mert óriási drágulás sújtotta 2021-ben a hazai építőipart. A meglehetősen magas, 48 százalékos arányban import termékeket beépítő magyar piacon 15-160 százalékkal nőtt tavaly az építőanyagok és az alapanyagok ára. A háború kapcsán kialakult építőanyagár emelkedés, akadozó alapanyag beszerzés, szállítási nehézségek, üzemanyagár drágulás olyan vis maiorhoz hasonló események, amelyeket objektív okból senki sem, így Társaságunk sem láthatott előre, és azok szándékától függetlenül következtek be. … A háború okozta negatív gazdasági folyamatok átalányárunkra gyakorolt hatását a leginkább érintett tételenként a szigetelőanyagok, vakolat, bádoglemez, a faanyag, a beton, az acél, cement és a tégla tekintetében olyan mértékű az árdrágulás, melynek fedezete nincs meg az ajánlatunkban” – írták.