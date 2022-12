Tasó László a sajtótájékoztatón arra kérte Nagy Istvánt, hogy adjon tájékoztatást a jelenlegi, illetve a közeljövőben várható eseményekről, amelyek alapvetően befolyásolják az életünket.

Tasó László országgyűlési képviselő

– Eddig is rengeteget szenvedtünk a hibás elképzelések és döntések miatt, és bár nem akartuk megfizetni a háború árát, de úgy látszik, hogy mégiscsak kénytelenek vagyunk. Ahol tudjuk, ott egyértelműen tartjuk a magyar érdekeket: kiállunk mindhalálig Magyarország érdekei mellett. Természetesen abban is bízunk, talán a józan ész politikája majd be fog szivárogni az Európai Unió berkein belülre is. Talán sikerül majd valamikor olyan hangokat is hallani, amelyek átgondoltak, és figyelembe veszik azt, hogy azzal, amit kitaláltak, amivel ártani akartak Oroszországnak, azzal éppen Európa népének ártottak – fogalmazott Tasó László. Kiemelve: Üde kivétel a mostani időszakban az, hogy az agrártámogatások folyósítása előtt nincsenek akadályok. Mint mondta, az agrárminiszter rendkívül pontos munkát végzett, és a stábjával elő tudja készíteni a források fogadását is, ami kulcsfontosságú.

– Abban vagyunk érdekeltek, hogy a magyar gazdaság ne álljon meg, az agrárium teljesítsen úgy, mint ahogyan eddig is tapasztalhattuk. Ennek ellenére mindenképpen figyelnünk kell arra, ami körülöttünk történik, és valamilyen módon el kell hárítani a közvetlen veszélyt – jegyezte meg Tasó László.

Az emberek félnek, elbizonytalanodtak

Nagy István leszögezte, kihívásokkal teli időszakot élünk mostanában, hiszen nem is olyan régen ért véget a koronavírus-járvány, ahol az életünket kellett félteni, és amikor fellélegezhettünk, a szomszédunkban kitör a háború. – Eltölt bennünket a félelem, tele vagyunk bizonytalansággal, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Az élelmiszerboltban magas árakkal találkozunk, félünk akkor is, amikor a postás hozza a csekket: vajon milyen összeg áll benne? – vázolta. Hozzátette, mi nem veszünk részt a háborúban, nem akartuk ezt a konfliktust, mégis az életünk gyökeresen megváltozott.

Nagy István agrárminiszter

– Azt látjuk, hogy az európai válaszok, amelyek az orosz–ukrán háborúra érkeznek: mind elhibázottak – jelentette ki a tárcavezető. Majd rámutatott, a szankciók nem az agresszornak, az orosz félnek fájnak, hanem nekünk, európai polgároknak. Úgy véli, mi sem igazolja ezt jobban, hogy nem egy, hanem már a kilencedik szankciós csomagot tárgyalja az Európai Bizottság.

Nagy István kifejtette, a Magyar Kormány érzékeli, hogy a családoknak áldozatot kell hozni, érzi a belső bizonytalanságot, ezért ahogyan az a családokban szokott lenni: leülünk és megbeszéljük a dolgokat. – Európában egyedül Magyarországon kérdezzük meg az emberek véleményét. Őszintén fölfedjük mindazokat a helyzeteket, amelyekben vagyunk, és ebből a pozícióból megindulva próbáljuk megkeresni a válaszokat. Magyarországnak alapvető érdeke: a háború minél hamarabb befejeződjön, tűzszünet legyen, a felek tárgyaljanak és jöjjön el a béke időszaka – mondta.

