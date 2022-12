Debreceni Egyetem 2 órája

Innovatív, hiánypótló tejtermékek fejlesztésében vesz részt a MÉK

A tejfehérje-érzékenyek számára is fogyasztható, allergénmentes, az immunrendszert is támogató tejtermékek fejlesztése és előállítása a célja a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, valamint a Fino-Food Kft. most induló kutatási és fejlesztési programjának. A három évig tartó projekt során elkészülő termékek a tervek szerint bioaktív hatóanyagokban gazdag, immunerősítő, funkcionális élelmiszerek lesznek.

Forrás: illusztráció / Shutterstock

A Debreceni Egyetem (DE) Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) a szarvasmarha-tenyésztéssel és tejelőállítással kapcsolatos kutatásai mellett évek óta vizsgálja az A2-es tej jótékony hatásait. A kar és a cég most kezdődő projektjének ezek a vizsgálati eredmények, illetve a funkcionális élelmiszerek terén nyert tapasztalatok adják a tudományos bázisát, közölte a hirek.unideb.hu. - A kar számára mindig pozitív visszajelzés, amikor a gazdaság szereplői a piaci igényekre alapozva szeretnék a MÉK kutatás-fejlesztési eredményeit a gyakorlatba áthelyezni. Ez a program az élelmiszeranalitika mellett érinti az állattenyésztés, a fitoterápia és a mikrobiológia területét is. Egy olyan komplex projekt, amelyben versenyképes, innovatív, magas hozzáadott értékű, egészségvédő hatású termékek születnek – mondta a projekt nyitórendezvényén Stündl László, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja. Stündl László

Forrás: unideb.hu A hároméves program része a tejtermékek fejlesztése mellett új analitikai eljárások és biológiai hatásmodellek kidolgozása, valamit innovatív takarmány premix összeállítása. - A vizsgálatban részt vevő tejelő szarvasmarha-állomány takarmányát több gyógynövénnyel gazdagítják. A cickafark, a kakukkfű, a rozmaring, a bazsalikom és az oregánó bizonyítottan gyulladáscsökkentő, szív- és érrendszer-támogató, antimikrobiális és immunerősítő hatású, ezek a növények tovább javíthatják az újonnan kidolgozott tejtermékeink egészségre gyakorolt pozitív hatását. Kutatásunk során ezért vizsgáljuk a bioaktív hatóanyagok hasznosulását, illetve élettani befolyását is – fejtette ki Kiss Attila, a projekt szakmai vezetője, a MÉK Agrár- és Élelmiszeripari Tudáshasznosítási Központ igazgatója. A tényleges biológiai hatás érvényesülésének igazolására háromszintű modellrendszert dolgoznak ki a DE MÉK kutatói: az in vitro emésztési modellvizsgálatokon túlmenően kisállatkísérletekkel, illetve humánklinikai tesztekkel fogják az új termékek magas biológiai értékét alátámasztani. Szommerné Egyed Linda, az élelmiszeripari cég ügyvezetője szerint a vásárlók részéről egyre nagyobb az igény a tejfehérje-érzékenységgel küzdők számára is fogyasztható, tehéntejből készülő termékek iránt. - A hazai élelmiszerpiacon túlnyomó többségben A1-es, illetve A1-A2 típusú tehéntejből készült termékek kaphatók. A kizárólag A2-es tejből készülő tejtermékek az allergiával küzdők számára teljes értékű, esszenciális aminosavakat tartalmazó kalcium- és D-vitamin-források lehetnek. Terveink szerint a bázistermék az A2-es típusú tej lesz, emellett azonban különleges sajtokat, joghurtokat és kefírt szeretnénk a vásárlóink számára készíteni a Debreceni Egyetem együttműködésével – tette hozzá Szommerné Egyed Linda. A rendezvényen elhangzott: hazánk első számú tejelő szarvasmarhája a holstein-fríz, amely többségében A1-es, valamint A1-A2-es béta-kazein fehérje genotípusú tejet ad. - Az A1-es tej fogyasztóinál az emésztés során béta-kazomorfin (BCM7) szabadul fel, melyet a szakirodalom számos betegséggel összefüggésbe hoz. Az A2-es tej nem tartalmazza ezt a fehérjetípust, így ennél nem indulnak el gyulladásos folyamatok. A program keretében kidolgozott új, gyógynövénytartamú takarmány várhatóan nemcsak a tejtermékek minőségét javíthatja, de vizsgálataink szerint jótékony hatással lesz az állatok egészségére is – hangsúlyozta Czeglédi Levente, az Állattenyésztési Tanszék vezetője.

