Ne bosszantson már a kérdéseivel! Pontosan látja maga is, hogy milyen drágaság van. Nem kell ezzel még hergelni az embereket! – vágta rá ingerülten egy középkorú férfi, akit a debreceni vásárcsarnokban szólítottunk meg, de már viharzott is tovább, így a beszélgetésünk még azelőtt véget ért, hogy elkezdődött volna. Türelmetlen, ideges vásárlóval később is találkoztunk, nem is eggyel, nem volt könnyű szóra bírni az embereket.

Az egyik tojástermelő némi rábeszélés után kötélnek áll, és a kezdeti bizalmatlanság után szinte levegőt sem véve sorolta a gondjait. – Egy tojás előállítása 70-80 forintba kerül, és ebbe még a saját munkánk árát nem is számoltam bele – magyarázza.

– Az L-es méretűt adom 80 forintért, az M-es 75, az S-es 70 forintba kerül. Könnyen kiszámolható, hogy jelenleg ezen egy fillér hasznunk sincs. De januártól még rosszabb lesz a helyzet, mert fogytán van a tavalyi kukoricánk, idén pedig egy szem sem termett.

A szója mázsája már 30 ezer forint, egy zsák napraforgó ára 4 ezer forintról 5600-ra emelkedett. Ötezer tyúkot tartunk, de jövőre az állomány felét felszámoljuk, mert semmi értelme folyamatosan veszteséget termelni. Ráadásul a tojásra bevezetett hatósági ár is kedvezőtlenül érint bennünket. Nem vonatkozik ugyan ránk, de mivel a nagy áruházakban olcsóbb lett a tojás, sokan ott veszik meg, így itt kevesebb lett a vásárló. Hiába adjuk tíz forinttal olcsóbban, mint a boltok, csak ezért senki nem jön el a piacra, mert nem éri meg.

És hogy mégis miért csinálja, ha veszteséget termel? Azért, mert a család erre építette fel az életét, ötven éve foglalkoznak tojástermeléssel. Egész nap, egész évben dolgoznak, nyaralni még sosem voltak. – Mindig abban bízunk, hogy jövőre jobb lesz – mondja. – Általában már annak is örülünk, ha viszontlátjuk a befektetett pénzünket, idén azonban még erre sincs esély.

Egy kiló dió 4 ezerért

Legutóbb, júliusban tartottunk piaci mustrát, az akkori látogatásunkhoz képest a debreceni vásárcsarnokban egyes zöldségfélék ára legfeljebb csekély mértékben emelkedett, de olyan is akad, amiért kétszer annyit kell fizetni, mint nyáron. A sárgarépa, a hagyma és a burgonya kilója például most is 300-350 forint, a kígyóuborka viszont a júliusi ár duplája, 900 forint. A lila hagyma kilója 550, a petrezselyemé 950-1100, a fokhagymáé 2200 forint. A paprika 250-300, a paradicsom 700 forint körüli áron kapható. A brokkoli 950, a karfiol 480 forint, míg a karalábé darabja 100, a zelleré 400 forint. Egy csomag retekért 200 forintot kell fizetni, a fejes káposzta kilója 300-350, az édes burgonyáé 500 forint. A karácsony táján igencsak kelendő savanyú káposztából is bőséges a választék: egy kilót 1200 forintért adnak. Őrölt piros paprikából a spanyol az olcsóbb, 25 deka 950 forint, a magyar édes nemesből viszont negyed kilóért 1450 forintot kérnek.

Lassan a szilveszteri menü kihagyhatatlan alapanyagát, a lencsét is érdemes megvenni: egy kilóhoz most 1190 forintért juthatunk hozzá. Aki az ünnepi asztalra bejglit is szeretne tenni, vegyen jó nagy levegőt, mielőtt kinyitja a pénztárcát! A csenevészebb dióbél kilóját is 2500-3000 forint körüli áron kínálják, az igazán szép áruért pedig akár 4000 forintot is elő kell venni pénztárcából. Valamivel jobban jövünk ki, ha csak mákos bejglit készítünk, egy kiló mák „csupán” 2400 forintba kerül.

Aki gyümölcsért érkezik a piacra, szintén széles kínálatból válogathat, ráadásul, ha valakinek sok ideje van, végig böngészve a standokat, akár az olcsóbb, de ugyanolyan vagy hasonló minőségű árukat is megtalálhatja. A banánt 600 és 800 forint között kínálják, aprószemű narancsot már 400-ért is kaphatunk, de a szebbek kilója azért általában 900 forintba kerül. A mandarin 550-700, a citrom 500, a kivi 1300 forint. Szőlőt láttunk 600 forintért, de 2500-ért is. A folyamatos változásban az állandóságot az alma képviseli, ez az egyetlen gyümölcs, amelynek hosszú idő óta egy fillérrel sem változott az ára: stabilan tartja a 400 forintot.

Egy picit mindig rátesznek

A neheze azonban még csak ezután jön! Akkor, amikor átmegyünk a húsos pultokhoz. Bizony nem jó érzés szembesülni az ott látható árakkal. Ugyanakkor már érezhető, hogy közeledik az ünnep, az árusoknál szinte mindenütt sorok kígyóznak. Pedig a nyárihoz képest azért szépen, szinte észrevétlenül feljebb kúsztak az árak. Persze nem egyszerre, hogy a vevő nehogy sokkot kapjon, de azért egy picit mindig rátéve a korábbi összegre. A bőrös malachús kilója például így lett pár hónap alatt 1300 helyett 1500-1600 forint. A júliusi 3200 forintos marhacomb is a múlté már, most éppen 3500 forintért adják. A sertés oldalas, a comb, a dagadó 2000 forintba kerül, a tarja, a lapocka és a csontos karaj 1700-1800, utóbbiból a csont nélküli 2000 forint. Közeleg a kocsonyakészítés szezonja is. Ez a furcsa étel pedig köröm nélkül elképzelhetetlen, 1100 forintért vehetünk is belőle egy kilót. És ha csendes téli estéken, a foci-vb vagy a darts-világbajnokság meccseit nézegetve egy kis tepertőt ropogtatnánk, akkor nem árt, ha lelkileg is felkészülünk a vásárlásra. Ebből a csemegéből egy kiló már 4500 forintba kerül.

Hal nélkül nincs karácsony!

A marha hátszínért 3000, a rostélyosért 2600-2800, a marhaszegy oldalasért 2200 forintot kell fizetni. A csontos csirkemell 1800, a kacsacomb 5000, a kacsa szárnytő 1600, a pulykamellfilé 2800, a libamell pedig, nem tévedés, 6700 forint. Jó magyar szokás szerint a halvásárlást az utolsó pillanatokra szoktuk hagyni, pedig a felesleges idegeskedés, sorban állás helyett érdemes egy-két héttel hamarabb megvenni az alapanyagot. Emlékszem olyan december 23-ára, amikor már nyitáskor sem lehetett beférni az első húszba, és mindenki pipiskedett, aggódva nyújtogatta a nyakát, hogy vajon marad-e még pontyszelet a közepéből, vagy mire sorra kerül, már csak a vége jut neki. A halasoknál most még egyáltalán nincs sor, és minden van, ami kell az ünnepi asztalra. Igaz, ha valaki többféle halételt is feltálalna, annak azért tényleg nagyon sokba fog kerülni a menü. Az afrikai harcsaszelet kilója 4900, a törzsé 3900 forint. A pontyfilé és a pontyszelet 4000, a tisztított ponty fejjel 3000, az egész pisztráng 3500, az amurszelet 4000 forintba kerül. A busa filét 3500, a szeletet 3000, a folyami harcsát 7000 forintért vihetjük haza, ha viszont filézve kérjük, kilójáért 8000-et kell átadnunk az eladónak.

Tele a kocsi, oda a 15 ezer forint

Idős, nyugdíjas néni húzza maga után a bevásárlókocsit, láthatóan jól telepakolta. Aztán megáll, a pénztárcája fölé görnyed, mintha keresne benne valamit. – Tizenötezer forintot hoztam magammal, alig maradt egy kis apró – csodálkozik. – Vettem lekvárt, margarint, mert jó áron volt, aztán tejet, joghurtot, tojást, mandarint, szőlőt, körtét, sárgarépát, petrezselymet és paszternákot is. Azt mondják, az jó a cukrosoknak. Két szelet busát is vásároltam, meg egy kiló csontos karajt. A csontból csinálok húslevest, teszek bele még az otthoni csirkéből is egy keveset. A karajból meg rántott hús lesz.

Mint mondja, már nem tudja követni az árváltozásokat, hiszen egyik napról a másikra drágulnak a termékek. A hagymát, a burgonyát, az almát a nagybani piacon vette meg télire. Igaz, hogy nagyon korán kellett hozzá felkelni, de megérte, ott azért olcsóbban lehetett hozzájutni. – Mindig figyelem, hol mit lehet kedvezőbb áron beszerezni, ha úgy adódik, biciklire pattanok, és a város másik végébe is elmegyek egy-egy olcsóbb áruért – meséli. – Karácsonyi menüvel idén nem készülök, a gyerekeimnél töltöm majd az ünnepeket. Nélkülük amúgy is nehéz helyzetben lennék, ha anyagilag nem segítenének, hó végégig ki sem jönnék a nyugdíjból.

T. T.