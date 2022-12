Minden pénz az energiahatékonyságra

Beszélgetésünk során az energiaválság fürdőre gyakorolt hatása is szóba került. Czegle-Pinczés Enikő elmondta, míg tavaly 170 millió forint volt a fürdő energiaköltsége, idén már 700 millió forint, jövőre pedig 1,3 milliárd forintra terveznek. Hatalmas növekedés ez úgy is, hogy a szoboszlói nagyon jó helyzetben van bármely más fürdővel szemben, hiszen az áramuk 40 százalékát egy gázmotor termeli meg, valamint a fűtés minden egyes létesítményükben hőszivattyúval történik, egyedül a szállodát fűtik még gázzal. Utóbbin már közvetlenül a jövő év elején szeretnének változtatni. –

Nagyobb problémánk az árammal van, az őrületes energiaszámla az áramból adódik, a turizmus rendkívül energiaintenzív ágazat. Csak a strandon több mint ezer szivattyú megy egyszerre. Most felmérjük az összes energiafelhasználónk állapotát és fogyasztását, amit lehet, lecserélünk, így azoknak már kisebb lesz a fogyasztása. A további terveink között szerepel egy naperőműpark létrehozása is, de ennek megvalósításában most éppen jogszabályi háttér változása miatt megtorpantunk.

Egyelőre úgy néz ki, jövőre attrakciófejlesztésre nem tudnak fordítani, hacsak nem érkezik támogatás erre. – A strandot három részre oszthatjuk: van a tradicionális fürdőrész a hullámmedencével bezárólag, ami elsősorban az idősebb korosztálynak való. Az aktív zónában található a mediterrán- és úszómedence, valamint hátul van a családi zóna. Ha fejlesztenénk, akkor hozzányúlnánk a tradicionális zónához, mind a négy medencét szeretnénk átalakítani úgy, hogy télen is használható legyen. Szeretnénk költeni egy kicsit a családi zónára is: pelenkázó helyek kialakítását, medencefedést tervezünk. Szeretnénk fejleszteni a vendéglátóhelyeket is, tehát vannak terveink, de ez mind forrás függvénye – részletezte a vezérigazgató. Hangsúlyozta, az elsődleges szempont az, hogy fenntarthatók legyenek gazdaságilag, most úgy néz ki, hogy jövő évre az energiaárak növekedésének fedezésére terveznek egy 25 százalékos áremelést.

A fürdőről Czeglédi Gyula polgármesterrel is beszélgettünk. Ő is emlékeztetett arra, hogy az év végi összejövetelnek 1996 óta hagyománya van a városban, de a pandémia miatt 2 alkalom kimaradt.

Czeglédi Gyula az évzáró ünnepségen köszöntötte a dolgozókat

Forrás: Tóth Imre

– Öröm volt újra látni a régi munkatársakat, a kollektívát, annak is nagyon örültem, hogy a fürdő teljesítménye már nagyon megközelítette a 2019-es békeév teljesítményét. Nagyszerű eredményeket tudnak felmutatni, a tavalyihoz képest 50 százalékkal nőtt a fürdő vendégforgalma, a gazdasági mutatóik is nagyon szépen alakultak, ami lehetővé tette a menedzsmentnek, hogy a dolgozók teljesítményét nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is el tudja ismerni – véli a polgármester. Hozzátette:

Számomra öröm, hogy a fürdő jó kezekben van, a menedzsment mindent megtett az ez évi nehéz körülmények ellenére is azért, hogy a vendégforgalom jól alakuljon, a szoláltatások színvonala erős legyen és a város fő turisztikai vonzerejeként betöltsék a funkciójukat. Ennek is köszönhető, hogy reményeink szerint az év végére az 1 millió 200 ezret megközelítheti vagy eléri a vendégéjszakaszám a városban, ami nyilvánvalóan nagyon szép teljesítmény az adott körülmények között.

Kiss Dóra