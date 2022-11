– A Covid időszakában áremelési stop volt Magyarországon, ez megkötötte az önkormányzatok kezét, de az alapanyag- és energiaárak nem voltak megkötve, ahogyan a bérköltségek sem. Nem történt a közszolgáltatások területén áremelés, így a megnövekedett költségeket az önkormányzatoknak kellett finanszírozniuk, ehhez kiegészítő kormánytámogatást minimálisat kaptunk – idézte fel Papp László, Debrecen polgármestere a csütörtöki közgyűlésen, ahol többek között a szolgáltatási díjak emeléséről döntöttek és elfogadták a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (DV) első féléves beszámolóját. – Egyensúlyt kell kialakítani a rendszerben, a város működőképességét hosszú távon fenn kell tartani. A világ változik, a körülményekhez muszáj alkalmazkodni – hangsúlyozta. – Ha nem emelünk, annak következménye van, és azt valakinek viselnie kell. Soha nem öröm áremelésről dönteni, de emellett növeljük a szociális területen az érintetti kör nagyságát, azok számát, akik támogatást kaphatnak – mutatott rá.

Visszautasította Jánki József (DK) azon állítását, hogy csökkenne a tömegközlekedési szolgáltatás színvonala; a polgármester szerint az, hogy egy átmeneti időszak alatt trolibusz helyett busz szállítja az utasokat, jelen körülmények közt elfogadható. Azt is elmondta, a bérlet- és jegyértékesítés bevételei a DKV költségeinek mindössze harmadát fedezik, a többit a város és a DV teszi hozzá.

Vaszkó Imre (DK) érdeklődésére elmondta, jelenleg drágább az elektromos hajtású járművek üzemeltetése, mint a dízelüzeműeké. – Több mint 80 százalékkal nőtt a dízelolaj ára egy év alatt, a DKV-nak pedig piaci árat kell fizetnie az üzemanyagért; azonban az áram ára többszörösére drágult. Jelenleg egy dízelüzemű buszt kilométerenként 740 forintért működtet a DKV, egy trolibuszt 930, egy villamost 1400 forintért – tájékoztatott a polgármester. Azt mondta, a menetrendi módosításoknál figyeltek arra, hogy a legkevésbé befolyásolják az utazóközönség szokásait. Hét közben a villamosok zavartalanul működnek, csak hétvégén jár helyettük busz. A trolibuszok helyett január elsejétől busz jár addig, amíg a nehéz energiahelyzet fennáll.

Madarasi István (MSZP) a DV beszámolója kapcsán megjegyezte, a 3. negyedév adatait nézve már nem olyan „ijesztő” a helyzet, mint ahogyan az az első féléves adatokból látszik.

Ezt megerősítette Kocsik-Marossy Virág, a DV Zrt. vezérigazgatója. Elmondta, a vállalatcsoport éves várható adózás előtti eredménye 3 milliárd 252 millió forint, ami 734 millióval haladja meg a tervet. – Minden döntésünk a likviditás megtartását és a szolgáltatások megfelelő színvonalának biztosítását célozza – hangsúlyozta.

Papp László hozzátette: a Holding működésében jelenleg nagyon fontos szerepet töltenek be az ipari ingatlanértékesítések, ez most a legfontosabb bevételi forrása a Vagyonkezelőnek. A probléma, hogy ezt most nem fejlesztésre, hanem veszteségfinanszírozásra kell fordítania. De kivételes helyzetben van most az energiaárak és egyéb nehézségek miatt.

Vaszkó Imre kérdésére elmondta, hogy az elektromos autóbuszokat nem állíthatják le, mivel azokat pályázati támogatás felhasználásával vásárolták, és fenntartási kötelezettség van rájuk, továbbá az akkumulátoroknak sem tenne jót a leállás.

Elfogadta a debreceni képviselő-testület a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 2022. első féléves jelentését. Aszerint a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainak összesített (nem konszolidált) adózás előtti eredménye mínusz 2 milliárd 135 millió forint, amely 1 milliárd 370 millió forinttal jobb a tervnél. Az értékesítés nettó árbevétele 918 millió forinttal haladja meg a tervet.

SzT