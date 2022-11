Közmeghallgatáson számolt be a napokban Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere a város aktuális fejlesztéseiről, továbbá azon projektekről, melyek a következő években európai uniós forrásból valósulnának meg. A találkozás lehetőség volt arra is, hogy a lakosság feltegye a fejlesztésekkel kapcsolatos, vagy közügyeket érintő kérdéseit.

A polgármesteri beszámolóból a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatira benyújtott kérelmek részleteiről tudhatott meg többet a lakosság. Muraközi István elmondta, az Élhető települések projektben csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, kertvárosi zöld infrastruktúra-fejlesztés, és parkolók korszerűsítése szerepel. A csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése érintené a Bessenyei, Batthyány, a Kinizsi, a Török Bálint, az Egressy Béni, a Nagyváradi, a Csikász, a Malom, a Sport, és a Tinódi utcákat. A támogatási intenzitás ebben az esetben száz százalékos, a támogatás összege pedig 350 millió forint.

A kertvárosi zöld infrastruktúra fejlesztésének célja a város perifériáján található területeinek felzárkóztatása; az ott található játszóterek korszerűsítése mellett fásítást, parkosítást végeznének el. A fejlesztés érintené a Honvéd és a Csillag utcát, a Bem Apó és a Táncsics tér területét, a Budai Nagy Antal, a Bocskai, a Puskin, a Nadányi, a Herpály, a Nyárfa, és a Báthori utcákat. Emellett a projektben a Nadányi Zoltán Művelődési Központ melletti, és a hivatal mögötti területen, valamint a Berettyó Áruház előtti részen korszerűsítenék a parkolókat. Erre a feladatra 100 százalékos támogatási intenzitás mellett 550 millió forint állhatna a rendelkezésre.

Szükség lenne az ipari területre

Energetikai fejlesztés a Rákóczi Tagóvodát és a szentmártoni „posta” – vegyes használatú épületét érintené 200 millió forint értékben. A korszerűsítés kapcsán az utólagos homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer kialakítása, valamint akadálymentesítés valósulhatna meg. Ugyan a pályázat támogatási intenzitása ebben az esetben is 100 százalékos, viszont az építéshez kapcsolódnak olyan tételek, melyek elvégzése elengedhetetlen, de a pályázati felhívás nem támogatja. A plusz költséget az önkormányzat önerőként biztosítaná.

A helyi gazdaságfejlesztés pályázatban a Honvéd utcai ingatlanon építenének új, korszerű diétás konyhát 100 millió forintból. A tervek között szerepel továbbá a Lőtér utca melletti, valamint a Repülőtér területének fejlesztése, hogy azokat a későbbiekben ipari területként hasznosíthassák.

Elhangzott: a belterületi utak aszfaltozását az adott körzetet önkormányzati képviselői által kiválasztott szakaszokon végeznének el. A város vezetősége 580 millió forintot igényelt a feladatok elvégzésére, a korszerűsítés érinthetné a Bessenyei, a Batthyány, a Kinizsi, a Török Bálint, az Egressy Béni, a Csikász és a Sport utcákat. További 180 millió forintból pedig a Nagyváradi és a Malom utcákat látnák el szilárd burkolattal.

Sport és kultúra a fókuszban

Az önkormányzat céljai között a turizmus fejlesztése is szerepel. Szeretnék, ha a térségben hiányzó extrém sportpálya létesülhetne hozzá kapcsolódó szociális épülettel Berettyóújfaluban. Ehhez 205 millió forintot igényeltek. Ezen túl szeretnék a piac területén már meglévő sátorszerkezetet a Bihar Termálliget Strand és Termálfürdő területére áthelyezni, így alakítanának ki fedett rendezvényteret. A sport mellett a városnak a kulturális adottságaira épülő vonzerejét is erősítenék, éppen ezért vennék a fejlesztési célok közé a Csonkatornyot is 459 millió forint támogatási forrásból.

A polgármester beszélt a folyamatokban lévő projektekről is, így szót ejtett a helyi strand több mint kétmilliárd forintos korszerűsítéséről, az inkubátorház 213, és a külterületi utak 313 millió fejlesztéséről.

Javítani kell a kamerákat

A közmeghallgatáson az egyik lakó a piac fejlesztéséről érdeklődött. Mint mondta, a város egyértelműen kinőtte a már meglévő piacot, éppen ezért szeretné, hogyha az új piacon nagyobb helyet kapnának a eladók. Másfelől a város térfigyelő kamerarendszerével kapcsolatban tett megjegyzést, elmondása szerint ugyanis személyes, rendőrségi ügye kapcsán derült ki, hogy a rendszer nem működik. Muraközi István elmondta, hogy a piaci kereskedőkkel fel fogják venni a kapcsolatot, és azt is, hogy az új piac építési ideje alatt a Millennium úton a posta és a Népliget utca közötti szakaszát ajánlják fel számukra. A kamerarendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy összesen 27 kamera van a városban, melyek a rendőrséghez vannak bekötve, azoknak csak az üzemeltetésért felel az önkormányzat. A rendszer hibáját felkutatják, és kijavítják.

Egy másik lakos a Péterszegi utca lakótelepének fejlesztésével kapcsolatban azt kérte, hogy az önkormányzat egyeztessen az ott élőkkel, és vegye figyelembe a véleményüket, igényeiket. A polgármester elmondta, hogy ezzel kapcsolatban már levélben is megkeresték őket, és hozzátette, hogy a fejlesztésre vonatkozó végső döntés mindig a többség igénye szerint alakul.

BBI