Elmondta, éppen a keddi napon kapta meg a vezetőségtől a csoportos létszámleépítés Hajdúböszörményre vonatkozó adatait:

A leépítés a teljes dolgozói létszámra, 112 főre vonatkozik. A tervek szerint ez három lépcsőben történne meg: 2023. január elsejétől 58, február 2-ától 44, március 3-ától pedig 10 főt bocsátana el a cég.

– Mindez azonban terv. Ettől pozitív irányban történhet változás, negatívban azonban nem. A legrosszabb eset, ha ilyen ütemben küldenek el mindenkit – jegyezte meg Elek Zoltán.

Az elnök szerint előnyösebb eset lehet, ha valamilyen befektető vagy vállalkozó meglátná a lehetőséget a gyártásban, hiszen a többi gyártól eltérően Hajdúböszörményben továbbra is folyik a munka; a lámpagyártáson kívül a gép- és a huzalgyártás is folyamatos, emellett a CMH izzók gyártása is elindult, amire hosszú távú megrendelések is lennének.

– A dolgozók legnagyobb problémája az, hogy – mivel a megmaradt emberek évtizedek óta a cégnél vannak – nem kívánnak végkielégítés nélkül távozni. Éppen ezért szeretnének beleesni a leépítésbe, hogy a járandóságukat megkapják. Utána pedig visszajönnének dolgozni egy új munkáltató alkalmazásában. Ugyanis, ha valamely terület tovább fog üzemelni, eleshetnek az őket megillető végkielégítéstől – fejtette ki Elek Zoltán.

A szakszervezeti elnök elmondta, november 16-ára terveznek egy egyeztetést a vállalatvezetéssel, amelyen a csoportos létszámleépítés részleteit megbeszélik.

