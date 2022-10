Vállalkozói fórumot tartott kedd délelőtt a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBKIK), a találkozó célja volt többek között a cégek fejlesztéseit támogató finanszírozási megoldások bemutatása.

– Húsz évvel ezelőtt 500 ezer forintos keretösszeggel lehetett hitelhez jutni a Széchenyi Kártya Program (SZKP) indulásakor, ma már több milliárdról is beszélhetünk. 2002-ben nem gondoltuk volna – amikor 8 milliót tudtunk kihelyezni -, hogy idénre ez már 33 milliárd forint évente. Ez egy óriási lehetőség, segítség a vállalkozásoknak – fogalmazott köszöntőjében Skultéti Éva, a HBKIK főtitkára. A szakmai fórum programját ismertetve kiemelte: az elmúlt években jelentősen megnőtt a bankszámlák elleni támadások száma. A digitalizáció fejlődésével nemcsak a lehetőségek tárháza bővül, de a biztonsági kockázatok aránya is emelkedik. Ezek kivédéséről az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa is tartott előadást a nap folyamán.

Krisán László, a Kavosz Zrt. vezérigazgatója előadásában elmondta: a Kormány nemrég döntött a SZKP meghosszabbításáról. – Az idén húsz éves konstrukcióról elmondható, hogy békeidőben és válság idején is jól működik. Ez azért lehet így, mert igyekszünk meghallgatni a vállalkozók véleményét, felhasználni a hozzánk beérkező javaslatokat – mutatott rá. Az elérhető konstrukciók ismertetése mellett kiemelte: a kiadott hitelek több mint háromnegyede vidéken hasznosul, Hajdú-Bihar megye pedig ezek között a legjobb háromban benne van. A jövőbeni változásokról elhangzott: a kamatok ugyan emelkednek, de eltűnik a kezelési költség, visszavezetik a turisztikai kártyát, valamint energiahatékonysági fejlesztést támogató konstrukciót is bevezetnek.

BS